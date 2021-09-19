Айгум Айгумов: «Выборы нынешнего года проходят честно»
- Автор Шахри
- 19 сентября, 2021. Воскресенье 18:11
Председатель Союза театральных деятелей Дагестана, народный артист России в частности отмечает, что было ожидаемо увеличение количества голосующих в выходные дни.
«Я сам иду голосовать сегодня, в итоговый выборный день. Думаю, многие также сегодня поспешат воспользоваться своим правом голоса. Хорошо, что нынешняя кампания проходит в несколько дней. Благодаря этому у людей есть возможность не торопясь, спокойно, не создавая толкучек на избирательных участках, что немаловажно, учитывая, что угроза коронавирусной инфекции все еще актуальна, прийти и сделать свой выбор», — отмечает Айгум Эльдарович.
Председатель СТД Дагестана считает, что выборная кампания этого проходит на более качественном уровне. «В стране налажена система видеонаблюдения за избирательными участками, организована работа общественных наблюдателей. В дисциплинарном плане, думаю, все на достойном уровне. Это вселяет надежду, что выборы проходят честно, без нарушений», — добавил Айгумов.
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