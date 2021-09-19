Дагестанец стал победителем трека «Наука» конкурса «Лидеры России»

Ими стали 33 российских деятеля науки из 15 регионов. Среди победителей врио директора ФГБУ Региональный центр этнополитических исследований Дагестанского научного центра Российской академии наук Руслан Исамутдинович Абакаров.

Победители, как отмечают организаторы конкурса, смогут претендовать на членство в Координационном совете по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию, а также получат возможность поработать с наставниками из числа членов Совета при Президенте РФ по науке и образованию, руководителей крупнейших вузов и научных организаций, глав корпораций и ведущих российских ученых.

Стоит отметить, что победители встретятся в Сочи на заключительном мероприятии Года науки и технологий. 18 победителей трека, набравших наибольшее количество баллов в оценочных мероприятия, поедут на суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году.