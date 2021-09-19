ЗАМАНА - Камчатка и Чукотка приступили к подсчету голосов

Камчатка и Чукотка приступили к подсчету голосов

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19 сентября, 2021. Воскресенье 18:06

Пока в Дагестане голосование на избирательных участках в самом разгаре, в Камчатском крае и Чукотском автономном округе завершился основной день выборов депутатов Государственной Думы. Избирательные комиссии субъектов подвели предварительные итоги подсчета голосов.

Камчатка и Чукотка приступили к подсчету голосов
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В Камчатском крае функционировало 187 избирательных участков. Явка на полуострове к 18:00 местного времени превысила 38%. Своим избирательным правом воспользовались более 90 тысяч человек. На территории Чукотского автономного округа работало 55 участков, а явка превысила 54% на 15:00 местного времени.

По данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму по России составила 35,69%. «Избирательная комиссия Камчатского края предприняла все меры для того, чтобы избирательный процесс прошел прозрачно, открыто и, конечно, был легитимным», — сказала председатель краевого избиркома Инга Иринина.

Напомним, для обеспечения безопасности процедуры голосования и сохранения здоровья граждан, голосование в Дагестане, как и в других регионах страны, проходит в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. 

 

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