Признанный в республике и за его пределами пчеловод Мирза-Хаджи Гасанов из Кайтагского района в числе первых, кто исполнил свой гражданский долг. «Вчера вместе с супругой проголосовали на участке в райцентре. Детям своим тоже посоветовал обязательно пойти на выборы. Я всегда ответственно отношусь к выборам, это право человека изъявить свою политическую волю. На избирательном участке, где я голосовал, наблюдалась очень дружелюбная атмосфера, уважительное отношение к чужому мнению и выбору. Нам, рабочим людям, важно чтобы были стабильность и порядок», — заметил пчеловод.

Как рассказал руководитель СПК «ДАД» Ногайского района Магомед Джабраилов, хозяйственные заботы помешали пойти на выборы в первый день голосования. «Сегодня, обязательно найду время для голосования. Это возможность выбора эффективных путей, мыслей, решений, которые, в конечном счете, должны благополучно отразиться на социально-экономическом самочувствии нашего общества. Поэтому в этом деле важна активная гражданская позиция каждого человека», — отметил руководитель животноводческого хозяйства.

Руководитель Агрофирмы «Согратль» Гунибского района, председатель Комиссии по развитию АПК и экологии Общественной палаты РД Абдурахман Чураев: «Выборы для труженика села – это надежда на то, что интересы простого человека будут защищены, чтобы было комфортно жить и работать. Мы постарались создать необходимые условия для волеизъявления работников нашей агрофирмы. На прикутанных землях есть уполномоченное лицо, ответственное за проведение выборов. В необходимых случаях предоставляем транспорт, чтобы работники оперативно могли добраться до избирательного участка, исполнить свой гражданский долг и вернуться к хозяйственным делам».

Активно проходит голосование и в Хасавюртовском районе, одного из основных сельскохозяйственных районов республики. Вот что отметил начальник УСХ района Идрис Загалов: «От лица администрации района я уполномочен наблюдателем на участковом избирательном пункте в населенном пункте Сагада. Несмотря на дождливую погоду люди активно голосуют. За вчерашний день из 870 избирателей, включенных в списки, проголосовало почти 38%. Приятно осознавать, что наши труженики сел неравнодушно относятся к будущему общества и государства».

«Выборы – это всегда вера в лучшее будущее, надежда на благополучие нашей республики и всей России. Наши ветеринарные работники, несмотря на загруженный трудовой график, всегда проявляли гражданскую активность, в полном составе со своими семьями ходили и голосовали. И сегодня коллективы районных ветеринарных учреждений с воодушевлением идут на выборы, присылают фотографии. За вчерашний день проголосовало более тысячи человек, это треть работников комитета. Наиболее активно голосуют в Кайтагском, Тарумовском, Ахвахском и некоторых других районах», — рассказал первый заместитель председателя Комитета по ветеринарии РД Сергей Попандопуло.

В Махачкале, в здании Федерального аграрного научного центра РД расположен участковый избирательный пункт №1031. Заведующая научно-организационным отделом ФАНЦ РД, член УИК Рамида Магомедмирзоева отметила: «Наш аграрный центр тщательно подготовился к проведению выборов, на участке обеспечены меры санитарной защиты, присутствуют наблюдатели. Все идет в штатном режиме. Горожане с близлежащих микрорайонов активно принимают участие в голосовании. Приятно отметить, что среди избирателей очень много молодых людей. Ну и конечно, активно включились наши аграрные ученые, в первый день, 17 сентября, уже проголосовало порядка 40 процентов сотрудников научного учреждения».