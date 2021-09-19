В совещании приняли участие заместитель начальника Контрольного управления Президента РФ Валентин Летуновский, заместитель полномочного представителя Президента РФ в СКФО Максим Владимиров, представители Минсельхоза РФ, руководство ряда регионов страны.

О ситуации в отрасли, параметрах рынка продукции виноградарства в Республике Дагестан в рамках совещания доложил вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов. Он рассказал, что по состоянию 1 января 2021 года общая площадь виноградных насаждений в республике составляет 26,3 тыс. га.

«В текущем году виноградарскими хозяйствами осуществлена весенняя закладка новых виноградников на площади 503 га. Вместе с тем, ожидаются осенние посадки новых виноградников на площади более 100 га.

Общая площадь виноградников с учетом ЛПХ в республике составляет 26,3 тыс. га, в том числе плодоносящего возраста 22,4 тыс. га, из которых технические сорта составляют 60 %, а столовые сорта 40%», - рассказал он, добавив, что в дальнейшем ожидается увеличение валового сбора столового винограда.

Абдулмуслимов также рассказал о плановых и фактических показателях по увеличению производства данной продукции, содержащихся в региональных программах.

Так, согласно госпрограмме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», план по валовому сбору винограда в 2019 году составлял 176 тыс. тонн, в 2020 году – 180,9 тыс. тонн. В результате показатели были перевыполнены – в 2019 году валовый сбор достиг 193,2 тыс. тонн, в 2020 году – 208,9 тыс. тонн.

Кроме того, по плану, объем реализованного на переработку винограда собственного производства в 2019 году составлял 112 тыс. тонн, в 2020 году – 115 тыс. тонн. По факту было реализовано в 2019 году 131,1 тыс. тонн, через год – 145,5 тыс. тонн», - рассказал о результатах в отрасли вице-премьер.

Говоря о сортовом составе, Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, что до 2000 года виноградники в Дагестане в основном закладывались такими сортами, как Ркацители, Молдова, Агадаи, но в последние годы большое внимание стали уделять классическим европейским техническим сортам (Рислинг, Алиготе, Шардоне, Униблан, и.т.д)

«Вместе с тем, в Республике Дагестан выращиваются и автохтонные сорта винограда, например, Агадаи, Мускат Дербентский. Такие сорта, как Гюляби Дагестанский, Махбор ЦIибил, Асыл Кара, Хатал Баар, Аг изюм, Алый Терский, Будай Шули, Гок изюм выращиваются в небольшом объеме», - рассказал он.

Также было отмечено, что Минсельхозпродом РД разработан и представлен для согласования в адрес Минсельхоза России проект программы по развитию виноградарства и производства винодельческой (коньячной) продукции в Республике Дагестан на 2021- 2025 годы, предусматривающий расширение площади виноградников под специальными сортами, доведение общей площади виноградников до 30 тыс. га, модернизацию имеющейся производственной базы коньячных предприятий и многое другое.

Отдельно были рассмотрены вопросы господдержки производства продукции виноградарства и виноделия. Как рассказал Абдулмуслимов, в целях стимулирования закладки виноградников и предоставления государственных средств поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в текущем году принято постановление Правительства РД об утверждении Порядков предоставления субсидий на закладку и уход за виноградниками.

«В 2021 году субсидии в объеме 226,4 млн рублей предусмотрены на: закладку и уход за виноградниками в сумме 149,5 млн руб.; на 1 килограмм винограда собственного производства или виноматериала, произведенного из винограда собственного производства, реализованного и отгруженного на переработку в размере 76,8 млн рублей», - сообщил курирующий отрасль АПК вице-премьер.

В ходе совещания были заслушаны доклады представителей других регионов страны, рассмотрены проблемные вопросы.