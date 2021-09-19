В Каспийске зафиксирован самый молодой избиратель

Каспийчане активно проявляют гражданскую позицию, наплыв избирателей отмечен на всех участках. Среди них можно наблюдать бизнесменов и рабочих, звезд эстрады и государственных служащих, пенсионеров и молодых людей.

А вот Участковая избирательная комиссия №0652, функционирующая на базе Кадетской морской школы интернат зафиксировала на своём участкового одно из самых юных участников голосования. Немногим ранее молодой человек получил паспорт гражданина Российской Федерации и, не мешкая, воспользовался официальным правом участия в голосовании. Молодой избиратель точно знает, что именно за ним стоит выбор будущего региона и всей страны.

Процедура голосования проходит с соблюдением предписаний Роспотребнадзора.