Пресс-тур «Аварская папаха» прошёл в Гумбете

К Единому дню голосования в рамках мероприятий Года 100-летия образования ДАССР в Гумбетовском районе прошёл пресс-тур «Аварская папаха», инициированный медиагруппой «Гумбет».

В рамках тура журналисты телекомпаний РЕН ТВ, Пятого канала и издания «Известия» провели съемки горцев и горянок, которые исполнили свой гражданский долг в национальном костюме – проголосовали на участке № 0294, расположенном в селе Мехельта. Главный редактор медиагруппы «Гумбет», член Союза писателей России Гамзат Изудинов отметил, что СМИ Гумбета тесно сотрудничают с ведущими телекомпаниями России и эта работа направлена на улучшение имиджа родного края. «Каждый год медиагруппа «Гумбет» проводит пресс-туры с участием съемочных групп и журналистов федеральных и республиканских СМИ.

Они отражают в своих сюжетах, очерках, новостях жизнь Гумбета, все цвета и краски Страны солнца. Мы часто посвящаем туры сезону сбора абрикосов, персиков, хурмы, яблок, орехов и других культур. Гумбет показывали Первый канал, «Россия-24», НТВ, РЕН ТВ, Пятый канал, «Россия-1», РГВК «Дагестан» и другие СМИ. В конце августа 2021 года прошел пресс-тур «Долина Страны солнца», посвященный сбору персиков. Новый тур «Аварская папаха» призван популяризовать национальный костюм, чтобы горцы не теряли свою идентичность, берегли родной язык, культуру», – подчеркнул Гамзат Изудинов.

Отметим, что к 100-летию ДАССР медиагруппа «Гумбет» провела республиканские фестивали «Море мудрости» и «Горный перевал».