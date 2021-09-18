Избирательные участки в Дагестане в течение дня регулярно дезинфицируют – Избирком РД
- Автор Мадина
- 18 сентября, 2021. Суббота 15:38
Избирательные участки в Дагестане регулярно дезинфицируются в целях безопасности граждан, сообщила информагентству консультант орготдела аппарата Избирательной комиссии республики Марина Ковалева.
«В Дагестане на всех избирательных участках члены УИК в течении всего дня голосования проводят уборку и обработку поверхностей с использованием дезинфицирующих средств», – сообщила Ковалева.
По ее словам, безопасное пребывание граждан на избирательных участках – первостепенная задача Избиркома РД.
«Потому регулярно обрабатываются все поверхности, с которыми соприкасаются при проведении мероприятий кандидаты и иные участники избирательного процесса», – подчеркнула Марина Ковалева.
Она добавила, что члены избирательной комиссии используют средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, защитные костюмы, экраны и другое.
Важность соблюдения эпидемиологической обстановки подчеркнул и руководитель регионального штаба по общественному наблюдению за выборами Буниямин Магомедов.
«Текущие выборы отличаются особенными требованиями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Хочется отметить усилия Избиркома РД по соблюдению эпидемиологической безопасности на участках. С уверенностью можно сказать, здоровью граждан, прибывающих на избирательные участки, ничего не грозит», – сказал Буниямин Магомедов.
По ее словам, безопасное пребывание граждан на избирательных участках – первостепенная задача Избиркома РД.
«Потому регулярно обрабатываются все поверхности, с которыми соприкасаются при проведении мероприятий кандидаты и иные участники избирательного процесса», – подчеркнула Марина Ковалева.
Она добавила, что члены избирательной комиссии используют средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, защитные костюмы, экраны и другое.
Важность соблюдения эпидемиологической обстановки подчеркнул и руководитель регионального штаба по общественному наблюдению за выборами Буниямин Магомедов.
«Текущие выборы отличаются особенными требованиями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Хочется отметить усилия Избиркома РД по соблюдению эпидемиологической безопасности на участках. С уверенностью можно сказать, здоровью граждан, прибывающих на избирательные участки, ничего не грозит», – сказал Буниямин Магомедов.
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