«В Дагестане на всех избирательных участках члены УИК в течении всего дня голосования проводят уборку и обработку поверхностей с использованием дезинфицирующих средств», – сообщила Ковалева.

По ее словам, безопасное пребывание граждан на избирательных участках – первостепенная задача Избиркома РД.

«Потому регулярно обрабатываются все поверхности, с которыми соприкасаются при проведении мероприятий кандидаты и иные участники избирательного процесса», – подчеркнула Марина Ковалева.

Она добавила, что члены избирательной комиссии используют средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, защитные костюмы, экраны и другое.

Важность соблюдения эпидемиологической обстановки подчеркнул и руководитель регионального штаба по общественному наблюдению за выборами Буниямин Магомедов.

«Текущие выборы отличаются особенными требованиями в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Хочется отметить усилия Избиркома РД по соблюдению эпидемиологической безопасности на участках. С уверенностью можно сказать, здоровью граждан, прибывающих на избирательные участки, ничего не грозит», – сказал Буниямин Магомедов.