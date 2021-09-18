ЗАМАНА - Избирательные участки в Дагестане в течение дня регулярно дезинфицируют – Избирком РД

Избирательные участки в Дагестане в течение дня регулярно дезинфицируют – Избирком РД

Автор
18 сентября, 2021. Суббота 15:38
Избирательные участки в Дагестане в течение дня регулярно дезинфицируют – Избирком РД
Избирательные участки в Дагестане регулярно дезинфицируются в целях безопасности граждан, сообщила информагентству консультант орготдела аппарата Избирательной комиссии республики Марина Ковалева.
Избирательные участки в Дагестане в течение дня регулярно дезинфицируют – Избирком РД
Информация
«В Дагестане на всех избирательных участках члены УИК в течении всего дня голосования проводят уборку и обработку поверхностей с использованием дезинфицирующих средств», – сообщила Ковалева.

По ее словам, безопасное пребывание граждан на избирательных участках – первостепенная задача Избиркома РД.

«Потому регулярно обрабатываются все поверхности, с которыми соприкасаются при проведении мероприятий кандидаты и иные участники избирательного процесса», – подчеркнула Марина Ковалева.

Она добавила, что члены избирательной комиссии используют средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, защитные костюмы, экраны и другое.

Важность соблюдения эпидемиологической обстановки подчеркнул и руководитель регионального штаба по общественному наблюдению за выборами Буниямин Магомедов.

 «Текущие выборы отличаются особенными требованиями  в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Хочется отметить усилия Избиркома РД по соблюдению эпидемиологической безопасности на участках. С уверенностью можно сказать, здоровью граждан, прибывающих на избирательные участки, ничего не грозит», – сказал Буниямин Магомедов.

 

Прочитано 13 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top