30 автомобилей класса «В» и 3 реанимобиля класса «С» со всей необходимой техникой для оказания экстренной помощи отправились на станции скорой помощи Махачкалы, Каспийска и других городов и районов республики.

В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Мурад Казиев и министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.

Абдулпатах Амирханов передал ключи от машин представителям медорганизаций и поздравил всех лично с таким необходимым и важным для сохранения здоровья наших граждан мероприятием.

«Сегодня у нас очень хорошее событие - арсенал наших врачей экстренной службы пополнился новой партией полностью укомплектованного медицинского транспорта. Успех лечения, когда счет идет на минуты, во многом зависит от материально-технического оснащения службы. Эта партия пополнит прежде всего самые нагруженные участки работы нашей скорой» - отметила Татьяна Беляева.

По поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 16 карет скорой помощи пополнят службу города Дербента, которая очень нуждается в такой поддержке. Два реанимобиля и две скорых класса «В» усилят столичную службу скорой помощи, один реанимобиль - каспийскую. Отметим, что машины скорой помощи были закуплены по линии Минпромторга РД.