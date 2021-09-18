ЗАМАНА - 33 машины скорой помощи поступили в медорганизации Дагестана

33 машины скорой помощи поступили в медорганизации Дагестана

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18 сентября, 2021. Суббота 15:15
33 машины скорой помощи поступили в медорганизации Дагестана
     Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов сегодня, 17 сентября, принял участие в церемонии передачи медицинским организациям республики 33-х новых, оснащенных по последнему слову техники машин скорой помощи.
33 машины скорой помощи поступили в медорганизации Дагестана
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30 автомобилей класса «В» и 3 реанимобиля класса «С» со всей необходимой техникой для оказания экстренной помощи отправились на станции скорой помощи Махачкалы, Каспийска и других городов и районов республики.

В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Мурад Казиев и министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.

Абдулпатах Амирханов передал ключи от машин представителям медорганизаций и поздравил всех лично с таким необходимым и важным для сохранения здоровья наших граждан мероприятием.

«Сегодня у нас очень хорошее событие - арсенал наших врачей экстренной службы пополнился новой партией полностью укомплектованного медицинского транспорта. Успех лечения, когда счет идет на минуты, во многом зависит от материально-технического оснащения службы. Эта партия пополнит прежде всего самые нагруженные участки работы нашей скорой» - отметила Татьяна Беляева.

По поручению Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 16 карет скорой помощи пополнят службу города Дербента, которая очень нуждается в такой поддержке. Два реанимобиля и две скорых класса «В» усилят столичную службу скорой помощи, один реанимобиль - каспийскую. Отметим, что машины скорой помощи были закуплены по линии Минпромторга РД.

 

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