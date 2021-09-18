В ФРГ положительно оценили возможность дистанционного голосования в России

Дистанционное голосование, которое используется в том числе в России на выборах в Госдуму, — это хорошая идея. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявила «Известиям» депутат ландтага (регионального парламента) федеральной земли Гамбург от партии «Альтернатива для Германии», международный эксперт на российских выборах Ольга Петерзен.

«Некоторые организации высказались, что не признают выборы в России действительными или честными. Однако я считаю, что нужно понаблюдать самому, поэтому я приехала в Москву. И уж тебе более я не считаю, что нужно высказываться заранее по той ситуации, которая еще не произошла», — подчеркнула она.

По мнению Петерзен, у России и Германии должно быть одно общее. Немецкий политик указала на необходимость максимально демократичных и свободных выборов.

Также она оценила проведение трехдневного голосования в РФ, подметив что у этого формата свои плюсы. При этом депутат ландтага указала и на сложности, например, в плане контроля процесса в течение всего этого времени.