ЗАМАНА - Министр информации и печати Умаросман Гаджиев: возможность избирать и быть избранным

Министр информации и печати Умаросман Гаджиев: возможность избирать и быть избранным

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18 сентября, 2021. Суббота 10:57
Министр информации и печати Умаросман Гаджиев: возможность избирать и быть избранным

Министр информации и печати Умаросман Гаджиев пришел на избирательный участок, чтобы исполнить свой гражданский долг. Опустив бюллетень в урну, он прокомментировал проходящий в стране избирательный процесс.

Министр информации и печати Умаросман Гаджиев: возможность избирать и быть избранным
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— Возможность избирать и быть избранным – конституционное право каждого гражданина нашей страны, — сказал министр. — А воспользоваться этим правом, считаю, долг неравнодушных к судьбе страны, республики, в итоге, — к своей судьбе людей.

Формирование Государственной Думы РФ, Народного Собрания республики, местных органов власти — сложные многоэтапные демократические процессы, имеющие очень серьезное значение для определения векторов развития на ближайшие годы и отдаленную перспективу.

Говоря о сегодняшнем дне нашей республики, Умаросман Гаджиев отметил концептуальные проекты, на которые нацелено внимание властей, лично руководителя республики Сергея Меликова.

Эти судьбоносные инфраструктурные проекты обсуждались в начале года в Совете Федерации РФ, позже эти темы были развиты на встречах с руководителями федеральных министерств и ведомств. Их особая актуальность была подчеркнута во время недавней встречи С. А. Меликова с Президентом страны В.В.  Путиным.

— Реализация столь грандиозных задач потребует консолидации всего дагестанского общества, органов власти, особых усилий нового дагестанского парламента, дагестанских депутатов в Государственной Думе.

И для того, чтобы все сложилось, нам необходимо оставить на время другие дела, прийти на избирательный участок и сделать осознанный выбор сегодня. Я пришел на выборы с внуком.  Ему интересен этот процесс, хочет знать, что и как, задает много взрослых вопросов.

Уверен, что в этот день закладываются основы и для его благополучного будущего, — сказал министр.

 

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