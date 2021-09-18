Коллектив этноцентра Кайтагского района принял участие в выборах депутатов Госдумы РФ и Народного Собрания РД

Прием граждан на участках осуществляется с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм с целью профилактики рисков, связанных с распространением коронавируса. Безопасность избирателей находится под строгим контролем главы района Алима Темирбулатова и территориальной избирательной комиссии муниципалитета. Работники Центра традиционной культуры народов России «Кайтаги» в этот день одними из первых пришли на избирательный участок №0593 села Маджалис, чтобы исполнить свой гражданский долг и отдать свой голос понравившимся кандидатам в депутаты в Государственную Думу Российской Федерации и Народное Собрание Республики Дагестан. Отыскав свое имя в списках избирателей, они по очереди прошли в фойе Дома культуры, где оборудован самый крупный центральный избирательный участок. Члены комиссии, предварительно измерив им температуру, продезинфицировав руки и выдав медицинские защитные маски, допустили их к процедуре голосования. Избиратели, в свою очередь, соблюдая социальную дистанцию, согласно указанным разметкам, получили бланки с именами кандидатов и, зайдя в специально оборудованные кабины, сделали свой выбор. После голосования, культработники призвали всех жителей Кайтагского района прийти на ближайшие избирательные участки и выполнить свой гражданский долг, так как от этого зависит будущее нашей страны, республики и, конечно же, родного муниципалитета. «Сегодня мы всем коллективом пришли на выборы, потому что для нас это важное политическое событие. Своим примером хотим призвать всех кайтагцев не оставаться в стороне, ведь мы сами должны выбрать того, кому мы сможем доверить свое будущее и кто достоин представлять наши интересы на уровне республики и государства», - сказали они.