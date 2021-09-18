Стороны обсудили вопросы сотрудничества Республики Дагестан с Фондом ЖКХ.

В том числе были рассмотрены вопросы о возможности участия региона в подготовке заявки на предоставление финансовой поддержки за счет Фонда ЖКХ на модернизацию коммунальной инфраструктуры и досрочном завершении программы переселения.

На сегодняшний день республика не принимает участие в проекте модернизации коммунальной инфраструктуры. Представители Фонда рассказали об условиях предоставления финансовой поддержки на данные мероприятия.

Напомним, что в рамках Дней Республики Дагестан в Совете Федерации Федерального Собрания РФ 3 марта 2021 года между республикой и Фондом ЖКХ заключено Соглашение о досрочном завершении программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, до 31 декабря 2021 года.

На текущий момент по программе расселены 33 семьи. До конца года осталось расселить 39 семей (это 130 человек) общей площадью 1,42 тыс. квадратных метров. Работа по завершению программы на местах идет ускоренными темпами.

По итогам обсуждения Абдулпатах Амирханов поручил создать рабочую группу в целях дальнейшего взаимодействия республиканских органов исполнительной власти с Фондом ЖКХ по подготовке соответствующих заявок на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры.

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Правительства РД Манвел Мажонц и министр строительства РД Артур Сулейманов.