ЗАМАНА - Интересные в России выборы получаются

Интересные в России выборы получаются

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18 сентября, 2021. Суббота 07:36
Интересные в России выборы получаются

Сегодня в России открылось трехдневное голосование по выборам. В Дагестане в эти дни проходят выборы депутатов Государственной̆ Думы и депутатов Народного Собрания РД. Врио главы региона Сергей Меликов уже успел отдать свой голос. Нужно сказать, любопытные вещи происходят на избирательных участках в нашей стране.

Интересные в России выборы получаются
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Например, в Кемерово жителей мотивировали голосовать не только гражданской ответственностью, но и вкусными пирожными. А ещё на участок в Кемеровской области пришло семейство фьеков - существа, которые могут позволить себе смелое, но безобидное хулиганство. Когда пара опускала свои бюллетени в урну, одеты ни были в белые пушистые костюмы.

Молодожены в Забайкальском крае посетили выборы в день своей свадьбы прямо в свадебном платье и смокинге, тогда как в Ялте музыкальные выдались сегодня выборы: у избирательного участка играл оркестр для хорошего настроения избирателей.

А вот в Дагестане артисты фольклорно-этнографического ансамбля "Айланай" пришли на избирательный участок в национальных ногайских костюмах, где сделали свой выбор и призвали к этому полезному делу своих земляков.

В национальных костюмах пришли на выборы и в Мордовии, только уже члены комиссии. Жители, которые пришли на эти избирательные участки, смогли не только исполнить свой гражданский долг, но и окунуться в самобытную культуру родного региона.

 

 

 

 

 

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