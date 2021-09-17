ЗАМАНА - Путин подписал указ о единовременных выплатах в 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда

Путин подписал указ о единовременных выплатах в 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда

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17 сентября, 2021. Пятница 16:06
Путин подписал указ о единовременных выплатах в 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда

Выплаты получат россияне, проживающие на территории РФ, Литвы, Латвии, Эстонии, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.

Путин подписал указ о единовременных выплатах в 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда
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Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 50 тыс. рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей блокадникам и награжденным за оборону Ленинграда.

Выплаты получат россияне, проживающие на территории РФ, Литвы, Латвии, Эстонии, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.

Российскому кабинету министров президент поручил обеспечить финансирование расходов, куда входят и расходы на доставку выплат. Также правительство должно определить порядок и условия выплат.

Указ главы государства вступает в силу со дня его подписания, то есть с 17 сентября 2021 года.

С соответствующим предложением глава государства выступил во время онлайн-встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. При этом глава государства подчеркнул, что люди должны получить эти средства "без волокиты", своевременно и без лишних бумаг.

 

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