Центр общественного наблюдения: «Нарушений на выборных участках не выявлено, выборная кампания проходит в плановом режиме»

Сегодня, 17 сентября, в столице Дагестана с 8:00 начал работу Центр общественного наблюдения, расположенный в здании Ростелекома республики. 20 представителей общественных организаций Дагестана в режиме реального времени осуществляют видеонаблюдение и следят за процессом выборов на избирательных участках республики.

Экспертами Центра общественного наблюдения обработано 205 информационных сообщений по выборам на карте независимого общественного мониторинга. Порядка 100 обращений находится в процессе обработки. Отмечено, что на данный момент подтверждены нарушений не зафиксировано.

«С утра прошла информация, что наблюдателей с соответствующими удостоверениями не допускают на избирательные участки. Связано это было с тем, что люди не взяли с собой документ, удостоверяющий личность. Обязательное условие, чтобы помимо удотворения наблюдателя, каждый, желающий принять участие в общественном мониторинге, имел при себе паспорт. Об этом было неоднократно сказано, но, видимо, кто-то этот момент просто упустил из виду или же забыл. На данный момент все недопонимания устранены, людям все разъяснили. Работа избирательных участков идет в плановом режиме», — рассказал «Дагестанской правде» эксперт Центра общественного наблюдения, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Дагестан Али Магомедов.