ЗАМАНА - Центр общественного наблюдения: «Нарушений на выборных участках не выявлено, выборная кампания проходит в плановом режиме»

Центр общественного наблюдения: «Нарушений на выборных участках не выявлено, выборная кампания проходит в плановом режиме»

Автор
17 сентября, 2021. Пятница 13:02

Сегодня, 17 сентября, в столице Дагестана с 8:00 начал работу Центр общественного наблюдения, расположенный в здании Ростелекома республики. 20 представителей общественных организаций Дагестана в режиме реального времени осуществляют видеонаблюдение и следят за процессом выборов на избирательных участках республики.

Центр общественного наблюдения: «Нарушений на выборных участках не выявлено, выборная кампания проходит в плановом режиме»
Информация

Экспертами Центра общественного наблюдения обработано 205 информационных сообщений по выборам на карте  независимого общественного мониторинга. Порядка 100 обращений находится в процессе обработки. Отмечено, что на данный момент подтверждены нарушений не зафиксировано.

«С утра прошла информация, что наблюдателей с соответствующими удостоверениями не допускают на избирательные участки. Связано это было с тем, что люди не взяли с собой документ, удостоверяющий личность. Обязательное условие, чтобы помимо удотворения наблюдателя, каждый, желающий принять участие в общественном мониторинге, имел при себе паспорт. Об этом было неоднократно сказано, но, видимо, кто-то этот момент просто упустил из виду или же забыл. На данный момент все недопонимания устранены, людям все разъяснили. Работа избирательных участков идет в плановом режиме», — рассказал «Дагестанской правде» эксперт Центра общественного наблюдения, руководитель аппарата Общественной палаты Республики Дагестан Али Магомедов.

 

Прочитано 18 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top