Он проголосовал на Избирательном участке №1201, расположенной в школе имени А.Джанибекова села Терекли-Мектеб.
«Я всегда хожу на выборы. Сегодня я голосую за стабильность, за развитие сельского хозяйства в республике и в стране. Это выборы за безопасное будущее развитие нашей страны. Поэтому всем стоит прийти, и поучаствовать в них», — прокомментировал главный ветврач района.
Отметим, на избирательных участках Ногайского района соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора РД, учитывая сложное эпидемиологическое состояние в связи с коронавирусной инфекцией.