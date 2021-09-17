«Я голосую за стабильность, за развитие сельского хозяйства» — Келди-Мурат Шамаров

В Ногайском районе РД в числе первых проголосовавших на выборах в Госдуму РФ и Народное Собрание Республики Дагестан стал Келди-Мурат Шамаров, руководитель Управления ветеринарии Ногайского района.

Он проголосовал на Избирательном участке №1201, расположенной в школе имени А.Джанибекова села Терекли-Мектеб.

«Я всегда хожу на выборы. Сегодня я голосую за стабильность, за развитие сельского хозяйства в республике и в стране. Это выборы за безопасное будущее развитие нашей страны. Поэтому всем стоит прийти, и поучаствовать в них», — прокомментировал главный ветврач района.

Отметим, на избирательных участках Ногайского района соблюдаются все рекомендации Роспотребнадзора РД, учитывая сложное эпидемиологическое состояние в связи с коронавирусной инфекцией.