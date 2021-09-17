Избирком РД объявил о старте голосования на парламентских выборах

Как заявила секретарь Избиркома РД Саида Халидова, с утра 17 сентября свои двери распахнули 1926 избирательных участков Республики Дагестан. Голосование будет проходить в течение трех дней подряд с 8:00 до 20:00 часов по местному времени. В выборах депутатов Государственной Думы по федеральному избирательному округу принимают участие 14 политических партий. По трем одномандатным избирательным округам зарегистрировано 27 кандидатов в депутаты Государственной Думы, по 9 кандидатов в каждом округе. На выборах депутатов Народного Собрания Республики Дагестан зарегистрированы списки кандидатов от пяти региональных отделений политических партий. В течение трех дней в республике также пройдут 94 муниципальные избирательные кампании на территориях 21 муниципального района и Бежтинского участка. Всего проведение выборов, помимо Избирательной комиссии республики, осуществляют 54 территориальные и 1927 участковых избирательных комиссий, на одном избирательном участке ранее уже прошло досрочное голосование. На территории республики проведена работа по реализации программы «Мобильный избиратель». Порядка 24 тысяч избирателей воспользовались своим правом и подали заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. На избирательных участках есть все необходимые средства индивидуальной защиты, антисептические средства для участников избирательного процесса и помещений для голосования: медицинские маски, перчатки, халаты, санитайзеры, защитные экраны для членов комиссий, столов, индивидуальные ручки для каждого избирателя, средства для санитарной обработки помещений для голосования. При этом особое внимание уделено контролю за ходом голосования. Для этого на участках установлены видеокамеры в помещениях 382 участковых избирательных комиссий и в помещениях всех 54 территориальных избирательных комиссий.