ЗАМАНА - Руководство Дагнаследия проголосовали в первый день выборов

Руководство Дагнаследия проголосовали в первый день выборов

Автор
17 сентября, 2021. Пятница 14:39
Руководство Дагнаследия проголосовали в первый день выборов

Руководитель Агентства по охране культурного наследия РД Махач Мусаев, Первый заместитель руководителя Таиса Алибутаева и и.о. заместителя руководителя Загидат Исаева подали пример своим сотрудникам, проявив гражданскую сознательность, пишет "Дагправда".

Руководство Дагнаследия проголосовали в первый день выборов
Информация

«Голос каждого гражданина всегда важен. Аполитичность никогда не была свойственна дагестанцам. Я уверен, коллектив Дагнаследия не останется в стороне от своего гражданского долга и проголосует в отведенные дни. Мы сами должны строить свое будущее, и участие в выборах — наша почетная обязанность», — высказал свое мнение руководитель Дагнаследия.

И. о. заместителя руководителя Загидат Исаева подчеркнула, что ее выбор — проявление активной гражданской позиции. «Считаю, что именно неравнодушие является основой формирования светлого будущего нашей республики. С юности, как член ЮНИСЕФ, была причастной к проектам, которые решали многие социальные проблемы подрастающего поколения. Только объединившись и взяв ответственность за своё будущее, мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему», — отметила она.

 

Прочитано 63 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top