Руководство Дагнаследия проголосовали в первый день выборов

«Голос каждого гражданина всегда важен. Аполитичность никогда не была свойственна дагестанцам. Я уверен, коллектив Дагнаследия не останется в стороне от своего гражданского долга и проголосует в отведенные дни. Мы сами должны строить свое будущее, и участие в выборах — наша почетная обязанность», — высказал свое мнение руководитель Дагнаследия.

И. о. заместителя руководителя Загидат Исаева подчеркнула, что ее выбор — проявление активной гражданской позиции. «Считаю, что именно неравнодушие является основой формирования светлого будущего нашей республики. С юности, как член ЮНИСЕФ, была причастной к проектам, которые решали многие социальные проблемы подрастающего поколения. Только объединившись и взяв ответственность за своё будущее, мы сможем изменить нашу жизнь к лучшему», — отметила она.