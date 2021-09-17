«Россети Северный Кавказ» активно готовится к осенне-зимнему периоду в РД

«Россети Северный Кавказ» во всех регионах электросетевой деятельности компании продолжает активную подготовку энергообъектов к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе компании.

В Республике Дагестан энергетики к настоящему времени уже заменили порядка 4,3 тысячи дефектных опор, свыше 1,2 тысячи траверсов, 9 тысяч изоляторов и 108 перегруженных трансформаторов. Кроме того, специалисты отремонтировали 663 трансформаторных подстанции, провели перетяжку 1,9 тысячи пролетов провода, выправку более 1 тысячи опор и расчистку порядка 3,5 тысячи пролетов трассы.

Подготовка к зиме ведется в зоне ответственности производственных участков Северных, Гергебельских, Затеречных, Дербентских, Центральных электрических сетей и охватывает все районы республики.

«Россети Северный Кавказ» реализуют на территории Дагестана ряд производственных программ. В настоящее время повышенное внимание уделяется ремонтной кампании в рамках подготовки электросетевого комплекса республики к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов. Наша главная задача – сократить количество аварийных отключений в сетях, а также снизить среднюю продолжительность их ликвидации при прохождении максимума нагрузок», – отметил директор филиала «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов.

В компании отмечают, что на сегодняшний день в Дагестане, в рамках подготовки к ОЗП, работает более 700 специалистов «Дагэнерго», мобилизована спецтехника. Кроме того, решением руководства компании «Россети» в Дагестан направлены и уже работают на местах 112 энергетиков в составе 28 дополнительных бригад из других филиалов энергокомпании.

Все усилия специалистов направлены на то, чтобы запланированные мероприятия были проведены своевременно. Часть работ, благодаря усилиям и профессионализму энергетиков, ведется с опережением графика.

Напомним, что в рамках ремонтной программы текущего года, специалисты проведут в районах республики работы на 351 воздушной линии 0,4–10 кВ, отремонтируют почти 1,3 тысячи комплектных трансформаторных подстанций, 860 километров провода и более тысячи коммутационных аппаратов.