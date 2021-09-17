Программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» продолжает работать в Дагестане

При трудоустройстве в медорганизацию в отдалённых высокогорных районах единовременная выплата составляет 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс рублей для фельдшеров. При трудоустройстве в остальные районы или малые города (Дагестанские Огни, Кизилюрт, Южно-Сухокумск) выплата составляет 1 млн рублей для врачей и 500 тыс рублей для фельдшеров. В сельской глубинке требуются врачи самой разной специальности.

Обязательное условие - отработать по договору 5 лет. Администрация районов в дополнение к программе может поддерживать докторов мерами социальной поддержки, что помогает благоустроиться на месте и остаться работать на постоянной основе.

Программа продолжает действовать в республике и в 2021 году: на этот год предусмотрено 170 мест для врачей и 13 для фельдшеров. В этом году 50 специалистов уже трудоустроены по данной программе и начали работу.

Напомним, что для участия в программе в настоящее время сняты возрастные ограничения. Врач должен иметь документы, подтверждающие его квалификацию - диплом, сертификат или свидетельство об аккредитации.

После трудоустройства в сельской местности для заключения договора по программе «Земский доктор» нужно обращаться в отдел кадров Минздрава РД с 14:00 до 17:00 по рабочим дням по адресу: ул. Абубакарова, 10, 1 этаж.

Список актуальных вакансий по Программе "Земский доктор" опубликован на сайте Минздрава РД в разделе: "Деятельность" - "Земский доктор".