К 10 часам утра в первый же день голосования 17 сентября на избирательный участок 1381 пришёл Председатель Общественной Палаты Табасаранского района Алимирза Гасанов вместе с супругой Ишрабикой.
Председатель Общественной Палаты Табасаранского района Алимирза Гасанов пришёл на выборы вместе с супругой
- Автор Шахри
- 17 сентября, 2021. Пятница 11:44
К 10 часам утра в первый же день голосования 17 сентября на избирательный участок 1381 пришёл Председатель Общественной Палаты Табасаранского района Алимирза Гасанов вместе с супругой Ишрабикой.
Супруги живут вместе уже 55 лет, воспитали 6 детей. Алимирза Гаджиевич Гасанов долгое время проработал председателем Табасаранского районного суда, на пенсии занимается общественной работой. С какими бы сложностями он не сталкивался в жизни, у него всегда был надежный тыл в качестве мудрой хозяйки дома. И сегодня в пример молодёжи района, супруги пришли голосовать вместе. Председатель Общественной Палаты района отметил хорошую организованность на избирательном участке.
Как поделился Алимирза Гасанов, отныне отдавать свой гражданский долг станет семейной традицией.
Последнее от Шахри
- Порядок на избирательных участках обеспечивают сотрудники ОМВД РФ по г. Буйнакску и Росгвардии
- Муслим Эмечов проголосовал в Дылыме
- Председатель Совета ветеранов Левашинского района один из первых проголосовал в Леваши
- Дагестанские автовладельцы поддержали отмену обязательного техосмотра
- Высокая избирательная явка зафиксирована в Сергокалинском районе