К 10 часам утра в первый же день голосования 17 сентября на избирательный участок 1381 пришёл Председатель Общественной Палаты Табасаранского района Алимирза Гасанов вместе с супругой Ишрабикой.

К 10 часам утра в первый же день голосования 17 сентября на избирательный участок 1381 пришёл Председатель Общественной Палаты Табасаранского района Алимирза Гасанов вместе с супругой Ишрабикой.

Супруги живут вместе уже 55 лет, воспитали 6 детей. Алимирза Гаджиевич Гасанов долгое время проработал председателем Табасаранского районного суда, на пенсии занимается общественной работой. С какими бы сложностями он не сталкивался в жизни, у него всегда был надежный тыл в качестве мудрой хозяйки дома. И сегодня в пример молодёжи района, супруги пришли голосовать вместе. Председатель Общественной Палаты района отметил хорошую организованность на избирательном участке.

Как поделился Алимирза Гасанов, отныне отдавать свой гражданский долг станет семейной традицией.