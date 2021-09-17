ЗАМАНА - Председатель Общественной Палаты Табасаранского района Алимирза Гасанов пришёл на выборы вместе с супругой

Председатель Общественной Палаты Табасаранского района Алимирза Гасанов пришёл на выборы вместе с супругой

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17 сентября, 2021. Пятница 11:44
Председатель Общественной Палаты Табасаранского района Алимирза Гасанов пришёл на выборы вместе с супругой

К 10 часам утра в первый же день голосования 17 сентября на избирательный участок 1381 пришёл Председатель Общественной Палаты Табасаранского района Алимирза Гасанов вместе с супругой Ишрабикой.

Председатель Общественной Палаты Табасаранского района Алимирза Гасанов пришёл на выборы вместе с супругой
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 К 10 часам утра в первый же день голосования 17 сентября на избирательный участок 1381 пришёл Председатель Общественной Палаты Табасаранского района Алимирза Гасанов вместе с супругой Ишрабикой.

Супруги живут вместе уже 55 лет, воспитали 6 детей. Алимирза Гаджиевич Гасанов долгое время проработал председателем Табасаранского районного суда, на пенсии занимается общественной работой. С какими бы сложностями он не сталкивался в жизни, у него всегда был надежный тыл в качестве мудрой хозяйки дома. И сегодня в пример молодёжи района, супруги пришли голосовать вместе. Председатель Общественной Палаты района отметил хорошую организованность на избирательном участке.

Как поделился Алимирза Гасанов, отныне отдавать свой гражданский долг станет семейной традицией.

 

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