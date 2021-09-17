Порядок на избирательных участках обеспечивают сотрудники ОМВД РФ по г. Буйнакску и Росгвардии

Впервые избиратели в этом году будут голосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и депутатов в Народное Собрание Республики Дагестан седьмого созыва в течении трех дней - 17,18 и 19 сентября 2021 года.



24 избирательных участка с 8:00 до 20:00 часов открыты для избирателей. С самого утра, жители города, проявив свою гражданскую позицию, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, пришли на избирательные участки для голосования.

Голосование проходит в штатном режиме, не смотря на погодные условия, наблюдатели отмечают высокую явку горожан.

Многие жители отдавая свой голос в поддержку того или иного кандидата отмечают необходимость своего выбора, ведь только от нас зависит наше будущее. Избирательные пункты обеспечены всеми необходимыми СИЗами и дезинфицирующими средствами.