ЗАМАНА - Муслим Эмечов проголосовал в Дылыме

Муслим Эмечов проголосовал в Дылыме

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17 сентября, 2021. Пятница 11:38
Муслим Эмечов проголосовал в Дылыме

17 сентября, в  первый день голосования, на избирательном участке  0551 в Центре культуры селения Дылым Казбековского района одним из первых проголосовал  Муслим Эмечов, доказывая тем самым, что ограниченные возможности - не помеха для проявления  гражданской позиции.

Муслим Эмечов проголосовал в Дылыме
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Ни для кого не секрет , что  Муслим принимает самое активное участие в общественной жизни района, он  завстегдатай и желанный гость всех  мероприятий. Сам Муслим говорит, что  ему небезразлична судьба Дагестана и России, это и сподвигло его прийти первым в важный для страны день.
Всего по району с 8 утра начали работать 27 избирательных участков. Повсеместно обеспечены условия для выполнения рекомендаций Роспотребнадзора во избежание распространения коронавирусной инфекции.

 

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