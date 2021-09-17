Ни для кого не секрет , что Муслим принимает самое активное участие в общественной жизни района, он завстегдатай и желанный гость всех мероприятий. Сам Муслим говорит, что ему небезразлична судьба Дагестана и России, это и сподвигло его прийти первым в важный для страны день.
Всего по району с 8 утра начали работать 27 избирательных участков. Повсеместно обеспечены условия для выполнения рекомендаций Роспотребнадзора во избежание распространения коронавирусной инфекции.
Муслим Эмечов проголосовал в Дылыме
- Автор Шахри
- 17 сентября, 2021. Пятница 11:38
17 сентября, в первый день голосования, на избирательном участке 0551 в Центре культуры селения Дылым Казбековского района одним из первых проголосовал Муслим Эмечов, доказывая тем самым, что ограниченные возможности - не помеха для проявления гражданской позиции.
Ни для кого не секрет , что Муслим принимает самое активное участие в общественной жизни района, он завстегдатай и желанный гость всех мероприятий. Сам Муслим говорит, что ему небезразлична судьба Дагестана и России, это и сподвигло его прийти первым в важный для страны день.
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