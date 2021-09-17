Муслим Эмечов проголосовал в Дылыме

17 сентября, в первый день голосования, на избирательном участке 0551 в Центре культуры селения Дылым Казбековского района одним из первых проголосовал Муслим Эмечов, доказывая тем самым, что ограниченные возможности - не помеха для проявления гражданской позиции .

Ни для кого не секрет , что Муслим принимает самое активное участие в общественной жизни района, он завстегдатай и желанный гость всех мероприятий. Сам Муслим говорит, что ему небезразлична судьба Дагестана и России, это и сподвигло его прийти первым в важный для страны день.

Всего по району с 8 утра начали работать 27 избирательных участков. Повсеместно обеспечены условия для выполнения рекомендаций Роспотребнадзора во избежание распространения коронавирусной инфекции.