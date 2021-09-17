Дагестанские автовладельцы поддержали отмену обязательного техосмотра

В случае принятия закона автовладельцы будут вправе обращаться за проведением техосмотра по своему желанию. При этом процедура должна стать добровольной только для физических лиц. Обязательный техосмотр предлагается сохранить для легковых автомобилей только при перерегистрации транспортного средства, а также для коммерческого автотранспорта.

Вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, по мнению заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, очень низкая.

"Установлено, что ДТП с участием легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями составляют в среднем около 1% в год. То есть техническое обследование слабо коррелирует с обеспечением безопасности на дорогах", — сообщил Хуснуллин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Автоюрист из Дагестана Сулейман Магомедов подержал инициативу, отметив, что отмена обязательного техосмотра освободит дагестанских автовладельцев от излишней и порой неэффективной процедуры.

«Каждый автомобилист сам хорошо знает плюсы и минусы своего авто. Чтобы пройти техосмотр, часто водителю приходится стоять в очередях, а сама процедура стала формальной. Думаю, что будет гораздо удобнее ухаживать за машиной и проходить диагностику по собственному графику или по необходимости», — отметил автоэксперт.