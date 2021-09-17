В Кайтагском районе стартовал первый день выборов в Госдуму ФС РФ и Народного Собрания РД

Сегодня, 17 сентября, с 8 часов утра в Кайтагском районе открылись все избирательные участки, и стартовал первый день выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ и Народного Собрания РД.

Отметим, что все 40 избирательных участков, оборудованных в районе, полностью готовы к проведению безопасного голосования. Напомним, что выборы будут проходить в течение трех дней, с 17 по 19 сентября.

Прием граждан, приходящих выразить свою волю воспользовавшись своим гражданским правом, осуществляется при максимальных мерах защиты от вероятного заражения коронавирусом. Согласно требованиям Роспотребнадзора, для этого используются средства индивидуальной защиты: перчатки, маски и разовые ручки, а также соблюдается социальная дистанция и проводится дезинфекция поверхностей.

Кроме того, безопасность избирателей обеспечивают сотрудники ОМВД РФ по Кайтагскому району, которые в течение всего выборного периода будут дежурить на участках круглосуточно.

После открытия, на участках уже отметилась явка первых избирателей, пришедших отдать свой голос за понравившегося кандидата по дороге на работу, после чего с чувством выполненного гражданского долга, они отправились по своим делам.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что трехдневное голосование позволяет равномерно распределить поток избирателей и минимизирует риски образования массового скопления людей.

«Это делается для того, чтобы не было вспышки инфекции после выборов, ведь здоровье населения важнее всего. Помимо этого, как показала практика, многодневное голосование доставляет удобство людям, они не ограничены одним днем и могут выбрать для себя более подходящее время и прийти проголосовать», - добавил Алим Темирбулатов.