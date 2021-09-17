ЗАМАНА - Руководитель ЦУР РД с рабочей поездкой посетил Дербентский район

Руководитель ЦУР РД с рабочей поездкой посетил Дербентский район

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17 сентября, 2021. Пятница 09:54
Руководитель ЦУР РД с рабочей поездкой посетил Дербентский район

Накануне, 15 сентября, руководитель Центра управления регионом с рабочим визитом посетил Дербентский район. Делегацию из Центра встретил Глава муниципалитета Мавсум Рагимов.

Руководитель ЦУР РД с рабочей поездкой посетил Дербентский район
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Поездка в Дербентский район Султана Абдуралимова совпала с праздничным днем – Днем единства народов Дагестана. В рамках визита Абдуралимов вместе с Главой муниципалитета встретился с активом молодежи, где Рагимову предложили присвоить имя Героя России Магомеда Османова, погибшего во время спецоперации, школе в селе Деличобан. Инициативу Глава поддержал и дал поручение по подготовке необходимой документации.

В ходе встречи Рагимов отметил, что на данном мероприятии собралась самая активная молодежь Дербентского.

«Мне очень приятно находиться в вашем обществе. У каждого возраста есть своя красота, и нужно радоваться детству, юношеству, молодости и зрелости»- отметил Мавсум Рагимов.

Далее, встреча перешла в официальную часть, в здании администрации Дербентского района состоялось совещание в рамках которого обсуждались вопросы по обратной связи с населением.

Султан Абдуралимов рассказал о том, что во всех муниципалитетах республики открылись местные МЦУ – муниципальный центр управления, а Дербентский район является одним из первых, на территории которого открылся муниципальный центр.

«Что касается инцидентов, необходимо уметь чётко разграничивать и выявлять фейковые вбросы, которые сейчас имеют место в социальных сетях. И, конечно же, очень важно своевременно и качественно отвечать на поступающие от жителей жалобы», – подчеркнул Абдуралимов.

Также, руководству Дербентского района были зачитаны те жалобы, которые были зафиксированы специалистами обратной связи Центра управления региона Дагестана. Глава муниципалитета ознакомился с каждым обращением, с некоторыми он был знаком. По словам Мавсума Рагимова, многие из обращений он мониторит лично, рабочая группа выезжает на место незамедлительно. Но, отмечает Рагимов, есть инциденты, накопившиеся годами, с ними и возникают трудности, но они решаемы, сказал Глава муниципалитета.

 

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