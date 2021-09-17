Тему строительства скотобоен обсудили под руководством Абдулмуслима Абдулмуслимова

Также были рассмотрены проблемы утилизации биологических отходов.



Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что Дагестан входит в тройку лидеров российских регионов по количеству крупного и мелкого рогатого скота.



Вместе с тем, как отметил зампред Правительства РД, имеются факты, когда на территории республики захоронение павших животных производится в биотермических ямах и скотомогильниках бесконтрольно, указанные объекты при этом в большинстве случаев не отвечают необходимым требованиям.



«Кроме того, присутствовали факты, когда биологические отходы вывозятся на полигоны для захоронения твердых коммунальных отходов, сваливаются в овраги или на окраины населенных пунктов, что создает угрозу распространения заболеваний людей животных. Так, на территории Республики Дагестан в 2018 году зафиксирован один случай заболевания человека сибирской язвой, в 2019 году - три.



В 2020 году в лечебные учреждения республики обратились девять граждан с симптомами сибирской язвы. Причиной инфицирования во всех случаях стала разделка зараженного крупного рогатого скота домашних условиях. Одним из важнейших условий обеспечения эпизоотического благополучия является развитость системы утилизации биологических отходов», - сказал вице-премьер.



Как сообщил председатель Комитета по ветеринарии РД Магомед Шапиев, в республике в настоящее время инсинераторы для утилизации биологических отходов установлены на специально отведенных площадках в населенных пунктах Новый Параул и Карабудахкент.



«Крупные птицеводческие хозяйства, такие как ООО «Гюней» и ООО «Батыр- Бройлер» имеют специально отведенные для хранения площадки, где после биотермической обработки осуществляется вывоз отходов. Продукты убоя на данных предприятиях подвергаются термической обработке с использованием специального оборудования - печей-крематоров», - рассказал он.



Также было отмечено, что в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в республике построено 8 цехов общей проектной мощностью по убою 182 голов КРС или 2310 голов МРС в смену и первичной переработке мяса, где установлены печи-крематоры для утилизации биоотходов от собственного производства.



Строительство сертифицированных скотобоен продолжается.



Участники встречи рассмотрели возможности строительства в регионе завода по утилизации биологических отходов. С подобным предложением выступило ООО «КУМК» Кизлярского района, были рассмотрены возможности господдержки предприятия.