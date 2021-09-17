Ополченец №1 Ахмед Саламов стал первым, кто проголосовал на выборах в Кизляре

Он опустил свой бюллетень в урну для голосования в школе №9 ровно в 8:10. Народный герой не удивился, что стал первым кизлярцем, сделавшим свой выбор в первый день голосования. Как признался заслуженный врач республики, кавалер ордена Мужества, активный участник событий 9 января 1996 года Ахмед Саламов, очень рад, что оказался первым в городе, кто дал старт важнейшему политическому событию 2021 года. Он признался, что в этой школе в 1970 году начал свою трудовую деятельность, открыв детский стоматологический кабинет.

«От нашего с вами голоса зависит будущее России и это не преувеличение. Мы с вами определяем новый состав Госдумы и дагестанского парламента. Крайне важно, чтобы обновленные высший представительный и законодательный орган власти и парламент региона стали более эффективными. Все мы вместе ответственны за свое будущее, будущее своих детей, внуков, за их достойную жизнь. У нас есть три для, чтобы проявить свою гражданскую позицию и сделать значимый, взвешенный и ответственный выбор. Особенно это касается молодежи. Обращаясь к вам хочу сказать, покажите на что вы способны, примите участие в выборах и вступите во взрослую жизнь уже с определенными целями, чтобы ваше будущее стало лучше, чем наше. Наш патриотизм –это стремление к развитию страны. Когда я шел к вооруженным до зубов террористам, я знал ради чего и во имя чего я иду-защитить свой Дагестан, свою страну. Так вот, все мы сейчас должны сплотится и проголосовать за будущее России, за процветание Дагестана. Родина, как и родители – это святое», — сказал Саламов.

Напомним, Ахмед Саламов участник переговоров с бандитами, уговаривал их покинуть кизлярскую больницу, где они удерживали более 3 тысяч мирных жителей. Был одним из двух первых добровольцев, вошедших в захваченную террористами больницу. Благодаря им из трех тысяч заложников в больнице погиб только один. Остальных удалось спасти. В истории страны- это первый такой случай, когда парламентерам удалось провести такие удачные переговоры.

Он награжден орденом Мужества, орденом имени Имама Шамиля, медалями Георгия Жукова, «За ратную доблесть», «Участнику контртеррористических операций» и «Участнику боевых действий». А 9 января 2012 года удостоен звания «Народный Герой Дагестана». На празднике в честь 20-летия разгрома международных террористов, вторгшихся в Дагестан в августе-сентябре 1999 года, Ахмеду Саламову было вручено удостоверение ополченца под номером один.