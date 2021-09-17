Продовольственная безопасность и обеспечение жильем детей-сирот обсуждены на Совете Безопасности РД

Прежде всего, Сергей Меликов напомнил, что сегодня Президент России Владимир Путин обратился ко всем гражданам с призывом участвовать в выборах, которые стартуют завтра.



«Мы с вами понимаем, насколько состав Госдумы будет влиять на политическую жизнь России. Это нижняя палата парламента, который сформирует всю законодательную базу нашей страны. Давайте достойно проведем эти выборы. Наш гражданский долг – принять активное участие в этом важном политическом процессе и соответствующим образом принять те решения, которые диктует вам здравый смысл, воля и желание помочь республике. Сегодня мы заслушивали должностных лиц на местах о готовности к выборам. У нас создан оперштаб в Правительстве. Будем оперативно реагировать на внештатные ситуации. Все коллеги, которые представляют силовой блок федеральных органов исполнительной власти, перевели свои структурные подразделения с сегодняшнего дня на усиленный режим работы», – сказал Сергей Меликов.



Переходя к первому вопросу заседания, глава региона отметил, что в республике агропромышленный комплекс динамично развивается. По производству винограда достигнуты показатели, которые Дагестан имел в 80-х годах. Республика занимает первое место по поголовью овец и коз, по численности крупного рогатого скота, первое место по овощам, седьмое место по другим плодам, первое место по производству шерсти.



Вместе с тем, заметил Меликов, несмотря на достигнутую стабильность, вызывает тревогу уровень самообеспеченности населения по показателям основных видов продукции.



«Низкий уровень наблюдается по таким видам производства, как рыба и рыбопродукты, яйцо и другим показателям, по которым нам не удалось обеспечить кардинальные изменения. При этом относительно благополучная ситуация наблюдается в самообеспеченности мясом и мясопродуктами, молоком и молокопродуктами. Мы обеспечиваем себя ими, но не можем поставлять на рынок то, что является лучшим по основным показателям. Хотя наши продукты востребованы не только на кавказском, российском рынке, но и на международном», – сказал глава субъекта.



По его словам, овощами регион обеспечен на 373%, картофелем на 128%, ягодами, включая виноград, на 125%. «Внутренние потребности в плодоовощной продукции республики покрываются лишь в сезон, а значительная часть сельскохозяйственной продукции, в том числе картофель, завозится из других регионов. Почему? Потому что негде хранить», – заявил руководитель региона и добавил, что производимые в теплицах овощи вывозятся за пределы Дагестана и продаются под брендом других организаций и фирм, которые занимаются хранением.



Также Сергей Меликов поделился мнением о потенциальных инвесторах, проекты которых не приносят республике пользу: «В результате дагестанцы ничего не имеют. Может быть, в этом и заключается желание многих инвесторов – зайти в регион, используя наши площадки или площади, развивать бизнес, который им приносит пользу, но не приносит никакой пользы республике».



Помимо этого, глава региона отметил, что пахотные земли не осваиваются. «Огромное количество сельскохозяйственных земель распродано и роздано по непонятным документам, которые сегодня требуют проверки и другого подхода к их использованию. Это тоже продовольственная безопасность», – заявил он.



Меликов добавил, что процент обеспеченности населения республики в продовольственных товарах за счёт собственного производства имеет тенденцию к ежегодному увеличению. Однако, несмотря на принимаемые меры по наращиванию объёмов производства сельскохозяйственной продукции, уровень самообеспеченности по целой группе товаров ниже пороговых значений.



Причиной подобной статистки врио Главы РД назвал недостаточность мощностей, действующих агрологистических центров для хранения выращиваемых в республике плодов, овощей и снижения сезонных колебаний цен на рынках. Также слабо развита система их предпродажной подготовки, упаковки, фасовки, стандартизации.



Кроме того, по словам главы региона, в республике низкий уровень переработки сельскохозяйственной продукции по сравнению с объёмами их производства. Основной проблемой предприятий по переработке на протяжении последнего десятилетия остаётся слабая материально-техническая база, отсутствие достаточного количества оборотных средств для закупки плодоовощного сырья, недостаточный объем выпускаемой готовой продукции.



Руководитель Минсельхозпрода РД Баттал Батталов отметил, что на долю сельского хозяйства в валовом региональном продукте приходится около 19% при 4,4% по стране в среднем. В этой сфере занято до 30% численности экономически активного населения региона. Сельскохозяйственной деятельностью занимаются около 1000 организаций, 2058 КФХ и ИП и около 500 тыс. личных подсобных хозяйств.



Объем производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2020 году составил 141,5 млрд рублей. Валовой сбор овощей и бахчевых культур в 2020 году составил – 1628,2 тыс. тонн, плодов – 181,7 тыс. тонн, картофеля – 357,2 тыс. тонн.



«В прошлом году мы произвели 111 тыс. тонн риса, что является историческим рекордом в рисосеянии Дагестана. Впервые мы также вышли на первое место в стране по объемам производства винограда с показателем в 209 тыс. тонн», – доложил министр.



На 1 июля текущего года, добавил глава ведомства, поголовье крупного рогатого скота составило 989 тыс. голов или 95,5% к аналогичному периоду прошлого года.



Вместе с тем министр обратил внимание на актуальные проблемы. В частности, это нехватка мощностей плодоовощехранилищ и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Батталов предложил комплекс мер для выхода из сложившейся ситуации. Он заявил о необходимости господдержки предприятий, которые занимаются агрологистикой и переработкой сельхозпродукции.



В целях расширения рынков сбыта продукции собственного производства Батталов назвал целесообразным создание постоянно действующей площадки в пределах Махачкалы площадью от 0,5 га, обеспеченной соответствующей инфраструктурой, для проведения регулярных республиканских сельскохозяйственных ярмарок.



Министр промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов доложил, что сегодня в республике более 15 тысяч стационарных торговых объектов и около 3 тысяч нестационарных. Также он отметил, что в регионе осуществляют деятельность 14 розничных рынков.

По итогам рассмотрения вопроса Минсельхозпроду совместно с Министерством промышленности и торговли рекомендовано активизировать деятельность по проведению ярмарочных мероприятий и принять меры по максимальному насыщению потребительского рынка продовольственными товарами республиканских производителей. Администрации города Махачкалы было рекомендовано изыскать возможность для создания постоянно действующей площадки для организации ярмарок.



В то же время администрациям городов и районов рекомендовано продолжить работу по созданию на своих территориях сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Это позволит обеспечить условия для реализации произведенной сельскохозяйственной продукции владельцам ЛПХ.



Переходя к следующей теме заседания, Сергей Меликов отметил, что актуальность рассмотрения вопроса, касающегося работы органов власти региона по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продиктована, в первую очередь, ее недостаточностью.



«Я давал поручения по этому вопросу в начале года тем руководителям, которых в составе Правительства сегодня нет, и они с этой работой не справились. Достаточно пассивно отнеслись к этому руководители муниципальных образований», – констатировал Меликов.



По состоянию на 1 сентября текущего года, количество детей-сирот, имеющих право на получение жилья, составляет свыше 3 тысяч человек, из них более тысячи – круглые сироты. Потребность в средствах на обеспечение их жильем составляет около 5 млрд рублей.



В текущем году планируется обеспечить жилыми помещениями 492 человека. Однако на сегодняшний день заключено лишь чуть больше 160 муниципальных контрактов.



В качестве основных причин низкой эффективности работы в данном направлении, о которых заявляют ответственные за процесс, названы несоответствие выделенных финансовых средств стоимости на 1 квадратный метр жилья, а также отсутствие на рынке учетной нормы приобретаемого жилья площадью 33 квадратных метра.



Вместе с тем вопрос по определению реальной расчетной стоимости 1 квадратного метра площади в муниципальных образованиях, как подчеркнул глава региона, был проработан несвоевременно.



Что касается увеличения квадратуры на одного человека в муниципальных образованиях, то в настоящее время Минобром РД подготовлен соответствующий проект закона, которым предлагается довести ее до 45 квадратных метров.



«У нас проектируются и строятся новые дома – заложите в них один социальный подъезд, пусть в этих домах будут квартиры для детей-сирот, – поручил Сергей Меликов. – Когда будете проводить совещание с застройщиками, обозначьте вопрос о готовности к исполнению заказов республики по предоставлению жилья в строящихся зданиях сиротам и другим социально зависимым категориям граждан», – обратился к Минстрою РД глава региона.



Коснулся руководитель республики и нарушений законодательства в этой сфере, в частности, при включении детей, подлежащих обеспечению жильем, в соответствующие списки. Проверки контролирующих органов показали, что в списки были включены лица, не имеющие на то оснований, при этом те, кто действительно является сиротой, остается без жилья. Кроме того, есть нарушения сроков рассмотрения заявлений для включения в список на обеспечение жильем, а также оформления приобретенного жилья и предоставления по договорам найма детям-сиротам.



В результате прокуратурой республики внесено 16 представлений по нарушению прав сирот, 6 лиц привлечены к ответственности, в суды направлено 207 исковых заявлений, объявлено 5 предостережений, возбуждено 1 уголовное дело и осужден один человек.



В ходе проведенных проверок в целом ряде муниципальных образований выявлено 62 человека, включенных в списки на обеспечение жильём, не имея на то законных оснований. И в этом отношении, по словам Сергея Меликова, лидером является Каякентский район. Глава региона в этой связи поручил провести по данному факту проверку и материалы передать в правоохранительные органы.



Как отметил министр образования и науки РД Яхья Бучаев, министерством проводится еженедельный анализ принимаемых мер муниципалитетами по обеспечению жильём детей-сирот. И на сегодняшний день, согласно текущим лимитам бюджетных обязательств, доведенных до муниципалитетов для реализации мероприятий по обеспечению жильем, полностью завершена работа по заключению муниципальных контрактов в 15 муниципалитетах, частично – в 23, на стадии заключения муниципальных контрактов 5 муниципалитетов. При этом в 9 муниципалитетах, в том числе и в столице республики, по состоянию на сегодняшний день, не заключено ни одного контракта.



«В соответствии с Постановлением Правительства РД уточнена (увеличена) стоимость жилья, приобретаемого для детей-сирот, в связи с чем возникла необходимость уточнения лимитов бюджетных обязательств на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, доводимых до муниципалитетов, с учетом новой стоимости. Следует отметить, что большая часть муниципалитетов под новое Постановление Правительства лимиты получила еще в мае», – сообщил Бучаев.



Разъяснения и дополнения по теме озвучили также прокурор РД Алексей Ежов, главы муниципалитетов.



По данным мэра Махачкалы Салмана Дадаева, работа в части исполнения застройщиками социальных обязательств уже ведется: есть договоренность с несколькими из них, что при строительстве новых жилых домов будут учитываться и потребности детей-сирот.



Прокурор Дагестана, в свою очередь, обратил внимание не только на вышеперечисленные нарушения в сфере обеспечения жильем детей-сирот, но и сделал акцент на необходимость обеспечения контроля качества приобретаемого жилья.



Сергей Меликов, подводя итог обсуждения, поручил создать межведомственную рабочую группу, курировать которую будет вице-премьер республики Мурад Казиев, и усилить контроль за исполнением полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В отдельные пункты выделены поручения провести анализ достоверности учета таких детей, завершить формирование сводного списка лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, проработать вопрос принятия нормативно-правовой базы по внедрению накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения и других существующих в регионах практик и, при необходимости, нормативно закрепить их использование в Дагестане. Кроме того, еще раз изучить вопрос внесения изменения в действующее законодательство в части увеличения учетной нормы приобретаемого жилья. Министерству финансов республики поручено рассмотреть возможность внесения изменений в республиканский бюджет на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом увеличения стоимости жилья.