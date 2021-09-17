Глава ЦУР Дагестана с рабочим визитом приехал в Дербентский район

В рамках визита он вместе встретился с активом молодежи, где главе муниципалитета Мавсуму Рагимову предложили присвоить имя Героя России Магомеда Османова, погибшего во время спецоперации, школе в селе Деличобан. Он поддержал эту инициативу и поручил подготовить необходимую документацию. В ходе встречи Рагимов отметил, что на данном мероприятии собралась самая активная молодежь Дербентского. «Мне очень приятно находиться в вашем обществе. У каждого возраста есть своя красота, и нужно радоваться детству, юношеству, молодости и зрелости», — отметил Мавсум Рагимов. Затем в здании администрации района состоялось совещание в рамках которого обсуждались вопросы по обратной связи с населением. Султан Абдуралимов рассказал о том, что во всех муниципалитетах республики открылись местные муниципальные центры управления, а Дербентский район является одним из первых, на территории которого открылся муниципальный центр. «Что касается инцидентов, необходимо уметь чётко разграничивать и выявлять фейковые вбросы, которые сейчас имеют место в социальных сетях. И, конечно же, очень важно своевременно и качественно отвечать на поступающие от жителей жалобы», – подчеркнул Абдуралимов. Также, руководству Дербентского района были зачитаны те жалобы, которые были зафиксированы специалистами обратной связи ЦУР РД. Глава муниципалитета ознакомился с каждым обращением, с некоторыми он был знаком. По словам Рагимова, многие из обращений он мониторит лично, рабочая группа выезжает на место незамедлительно. Но есть инциденты, накопившиеся годами, с ними и возникают трудности, но они решаемы.