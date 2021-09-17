ЗАМАНА - В Каспийске начнет работать супермаркет "Зеленое яблоко"

В Каспийске начнет работать супермаркет "Зеленое яблоко"

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17 сентября, 2021. Пятница 08:22
В Каспийске начнет работать супермаркет &quot;Зеленое яблоко&quot;

В четверг, 16 сентября, Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев принял участие в открытии супермаркета торговой сети «Зелёное яблоко» в городе Каспийск. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РД. 

В Каспийске начнет работать супермаркет "Зеленое яблоко"
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В мероприятии также приняли участие министр промышленности и торговли РД Низам Халилов и мэр г.Каспийск Борис Гонцов.

Сеть супермаркетов «Зеленое Яблоко» является динамично развивающейся компанией на территории Северного Кавказа и одной из крупнейших розничных сетей в Дагестане. Торговая сеть сотрудничает с более 400-ми республиканскими производителями, которые осуществляют поставки своей продукции на полки магазинов.

Руководство сети обещает покупателям проводить еженедельные акции на продукцию, особенно это касается социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров.

Выступая на открытии, Батыр Эмеев подчеркнул, что национальным приоритетом Дагестана и всей России является обеспечение доступности и качества продуктов, товаров народного потребления: «Это является показателем достойного уровня жизни наших граждан. Надеюсь, что планы развития торговой сети по открытию новых магазинов реализуются и в других населенных пунктах Дагестана», — сказал первый вице-премьер.

Отметим, что на сегодняшний день в республике работают еще тринадцать супермаркетов сети. Ежедневно сеть обслуживает свыше 13 тысяч человек.

 

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