ЗАМАНА - Министерство туризма Дагестана сообщило о Всероссийском проекте «Открой свою Россию»

Министерство туризма Дагестана сообщило о Всероссийском проекте «Открой свою Россию»

Автор
16 сентября, 2021. Четверг 15:35
Министерство туризма Дагестана сообщило о Всероссийском проекте «Открой свою Россию»

В Министерстве по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан состоялся пресс-брифинг с участием заместителя генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Ольги Захаровой и Врио министра по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмина Мерданова.

Министерство туризма Дагестана сообщило о Всероссийском проекте «Открой свою Россию»
Информация

Мероприятие было посвящено участию республики во Всероссийском проекте по проектированию концептуальных и туристических маршрутов в регионах Российской Федерации «Открой свою Россию» и итогам проведения экспедиционного выезда по туристическому маршруту «Пешком по Кавказу» команды-финалиста Всероссийского проекта «Кавказ эксплорер». Эмин Мерданов открывая мероприятие отметил, что конкурс вызвал очень большой интерес. «Республика Дагестан стала абсолютным лидером среди регионов как по общему количеству поданных заявок, так и по числу маршрутов, вошедших в финал. Шесть маршрутов от 4 продюсеров впечатлений-финалистов Всероссийского проекта проходят через нашу республику». Ольга Захарова поздравила всех присутствующих с Днем единства Дагестана и рассказала о самом проекте. «Мы побывали во многих местах, меня особо впечатлила вода на Черкесской ГЭС. В каждом населенном пункте нас встречали с такой теплотой, предлагали нам везде чай, хотя никто не знал кто мы. Главная цель нашего проекта — выявление, активизация и вовлечение действующих и потенциальных предпринимателей в создание качественного туристского продукта путем повышения компетенций предпринимательского сообщества и региональных управленческих команд, консолидации туристического сообщества для обмена опытом и лучшими практиками с целью увеличения продолжительности пребывания туристов в регионах Российской Федерации, а также развития внутреннего туризма путем проектирования актуальных и конкурентоспособных туристических маршрутов по России», — рассказала Ольга Захарова.

Всероссийский проект вызвал большой резонанс в туристической отрасли и получил поддержку на самом высоком уровне, в том числе он привлек внимание российских и международных компаний, которые традиционно инвестируют в экономику регионов своего присутствия, создают рабочие места и поддерживают наиболее актуальные культурные и социальные инициативы на региональном и федеральном уровнях. В финале конкурса, в конце ноября 2021 года, 99 лучших маршрутов будут оценивать эксперты и конкурсная комиссия под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В результате определят 30 турмаршрутов-победителей и победители в номинациях Партнеров проекта, а Ростуризм выберет маршруты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут». Автор проекта территориального развития «Кавказская тропа» Дмитрий Лемешев о реализации проекта: «Когда я первый раз приехал на Кавказ и познакомился с людьми, я решил здесь остаться и реализовывать здесь свои проекты. Совместно с министерством мы уже исследовали маршруты, которые соединяют Чечню и Каспийское море, мы пришли к оценке с командой, как будет проходить будущая тропа. Мы практически сделали полностью трек электронный, по которому можно будет идти. Уже через пару месяцев люди смогут загрузить его себе в телефон и по нему пройти. Это будет безопасно и очень интересно». Отметим, проект проводится в рамках реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р. Организатор — Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства культуры РФ.

 

Прочитано 31 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top