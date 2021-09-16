Министерство туризма Дагестана сообщило о Всероссийском проекте «Открой свою Россию»

Мероприятие было посвящено участию республики во Всероссийском проекте по проектированию концептуальных и туристических маршрутов в регионах Российской Федерации «Открой свою Россию» и итогам проведения экспедиционного выезда по туристическому маршруту «Пешком по Кавказу» команды-финалиста Всероссийского проекта «Кавказ эксплорер». Эмин Мерданов открывая мероприятие отметил, что конкурс вызвал очень большой интерес. «Республика Дагестан стала абсолютным лидером среди регионов как по общему количеству поданных заявок, так и по числу маршрутов, вошедших в финал. Шесть маршрутов от 4 продюсеров впечатлений-финалистов Всероссийского проекта проходят через нашу республику». Ольга Захарова поздравила всех присутствующих с Днем единства Дагестана и рассказала о самом проекте. «Мы побывали во многих местах, меня особо впечатлила вода на Черкесской ГЭС. В каждом населенном пункте нас встречали с такой теплотой, предлагали нам везде чай, хотя никто не знал кто мы. Главная цель нашего проекта — выявление, активизация и вовлечение действующих и потенциальных предпринимателей в создание качественного туристского продукта путем повышения компетенций предпринимательского сообщества и региональных управленческих команд, консолидации туристического сообщества для обмена опытом и лучшими практиками с целью увеличения продолжительности пребывания туристов в регионах Российской Федерации, а также развития внутреннего туризма путем проектирования актуальных и конкурентоспособных туристических маршрутов по России», — рассказала Ольга Захарова.

Всероссийский проект вызвал большой резонанс в туристической отрасли и получил поддержку на самом высоком уровне, в том числе он привлек внимание российских и международных компаний, которые традиционно инвестируют в экономику регионов своего присутствия, создают рабочие места и поддерживают наиболее актуальные культурные и социальные инициативы на региональном и федеральном уровнях. В финале конкурса, в конце ноября 2021 года, 99 лучших маршрутов будут оценивать эксперты и конкурсная комиссия под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. В результате определят 30 турмаршрутов-победителей и победители в номинациях Партнеров проекта, а Ростуризм выберет маршруты, которые будут приняты к рассмотрению для присвоения статуса «Национальный брендовый маршрут». Автор проекта территориального развития «Кавказская тропа» Дмитрий Лемешев о реализации проекта: «Когда я первый раз приехал на Кавказ и познакомился с людьми, я решил здесь остаться и реализовывать здесь свои проекты. Совместно с министерством мы уже исследовали маршруты, которые соединяют Чечню и Каспийское море, мы пришли к оценке с командой, как будет проходить будущая тропа. Мы практически сделали полностью трек электронный, по которому можно будет идти. Уже через пару месяцев люди смогут загрузить его себе в телефон и по нему пройти. Это будет безопасно и очень интересно». Отметим, проект проводится в рамках реализации «Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2019 года № 2129-р. Организатор — Агентство стратегических инициатив (АСИ) при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства культуры РФ.