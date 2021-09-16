В Самаре появился гостевой дом Дагестана

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента России Магомедсалам Магомедов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, врио Главы Республики Северная Осетия Сергей Меняйло, депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

Первым из более 20 гостевых домов почетные лица посетили дагестанский дом. С национальным колоритом, в горской папахе, гостей у дома встретил председатель совета Самарской общественной организации «Культурный центр Дагестан» Насрулла Гамзаев, благодаря усилиям которого и появился дагестанский музей на берегу Волги. Далее помощник Гамзаева — Магомед Саидов рассказал гостям об особенностях культуры, традиций и обычаев народов Дагестана. После осмотра экспонатов Магомедсалам Магомедов и Дмитрий Азаров приняли участие в церемонии посадки дерева. Всего в этот день на территории дагестанского гостевого дома торжественно были посажены 8 деревьев. Один из них посадил заслуженный тренер России, отец олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева – Камал Хайбулаев.

В завершение мероприятия Насрулла Гамзаев рассказал журналистам как появился в Самаре дом-музей Дагестана.

— В первую очередь хочется выразить огромную благодарность председателю Союза народов Самарской области Ростиславу Хугаеву за эту идею, за выделение 12 гектаров личной земли и строительство такого замечательного парка. Также огромная благодарность нашим землякам, которые активно софинансировали строительство дагестанского гостевого дома. Это и Талат Эйвазов и Руслан Эфендиев. Также в строительстве дома посильную помощь оказали Габибулла Хасаев, Камал Хайбулаев, Салаутдин Махмудов.. можно долго перечислять. Реально, человек 40 приложили руку к этому проекту, — сказал Н.Гамзаев. – В самой республике тоже оказывали помощь. Были в Дагестане два месяца, собирали в каждом районе экспонаты. Например, глава Табасаранского района Магомед Курбанов дал для нашего музея ковровый станок и еще несколько экспонатов. Замглавы администрации селения Киша нашел для нас несколько тулупов, пиалу, другие экспонаты. Хотя о своих близких не принято говорить, но хочется также отметить своего брата Магомеда Гамзаева, который дал для музея больше всего экспонатов. Это и ковры, сундуки и тд.