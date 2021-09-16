На встрече с полпредом Президента в СКФО Юрием Чайкой ученица из Кизляра показала свой проект

Встреча с лидерами и активистами региональных отделений Российского движения школьников в СКФО прошла в пятигорском музейно-выставочном комплексе «Моя страна, моя история».

Полпред Президента РФ в СКФО Юрий Чайка встретился накануне с лидерами и активистами региональных отделений Российского движения школьников в СКФО. На встречу с полпредом была приглашена кизлярская школьница, лидер двух сезонов Всероссийского конкурса «Большая перемена» Багинат Ахмедова.

«Мой проект был направлен на развитие туризма в Дагестане и призван привлечь внимание к родному краю, как к центру богатейшей культуры, уникальной природы и самобытного народа. Я хотела показать своим проектом все красоты Дагестана, чтобы каждый смог убедиться в его непревзойденности и безопасности», - поделилась школьница. Она призналась, что, участвуя во всех конкурсах «Большой перемены», осознала, в каком прекрасном месте живет и, что, популяризируя это место может принести радость людям, которые будут посещать регион. «Дагестан удивителен, и на Северном Кавказе ему нет подобных. Здесь совмещаются горы, море и даже пустыня. И такого более нигде найти нельзя. Наши равнины и горы сравнивают с лугами Швейцарии. Поэтому, мне кажется, этот удивительный регион имеет право называться «райским уголком», - сказала Ахмедова.

Кизлярская школьница уверена, что ее проект принесет большую пользу. «Благодаря моей идее, туристы из других регионов России смогут качественно и недорого отдохнуть на территории республики, а также посетить необыкновенные маршруты, которые я буду составлять сама. Они будут, как универсальными, так и индивидуальными. Из этого можно извлечь пользу и для местных жителей. Они смогут посетить места, в которых еще не были. Смогут начать общение с туристами со всех регионов России. Надеюсь, благодаря моей идее, в республике появится больше иностранных туристов», - считает Ахмедова.

Она процитировала слова Полпреда Юрия Чайки: «Можно постоянно восхищаться красотами Кавказа: целебный воздух, вода, продукты питания… На сегодняшний день надо это развивать. И то, что сейчас делает председатель правительства, полностью акцентировано на развитие нашего региона СКФО. Поручению председателя правительства по каждому субъекту-подготовить экономическую программу развития туризма- самое пристальное внимание».

В ходе живого диалога Юрий Чайка ответил на вопросы школьников. Большинство интересовались о востребованных профессиях, которые останутся в будущем.

В завершении участникам вручили благодарственные письма.

Российское движение школьников в СКФО на сегодня поддерживает и продвигает свыше 1,5 тысячи школ. 665 первичных отделений. Порядка ста тысяч учащихся в 2020 году участвовали во Всероссийском конкурсе «Большая перемена».

Значительная часть проектов связаны как раз с Кавказом, развитием туристических направлений, что напрямую пересекается с приоритетными задачами для государства.