Эмин Шайхгасанов ознакомился с работой откормочной площадки в Левашинском районе Дагестана

Левашинский район – образец присущей дагестанцам предприимчивости. Здесь жители на базе своих крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств ежегодно выращивают большие объемы животноводческой и растениеводческой продукции.

На днях в данном районе побывал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов. В поездке его сопровождали глава Левашинского района Шамиль Дабишев и начальник райсельхозуправления Асхабали Гадисов.

Многие жители сел Кулецма, Охли, Ахкент, Урма и других активно занимаются откормом овец на стойловом содержании. Предприниматели закупают спускающийся при осеннем перегоне с альпийских лугов 5-7-месячный молодняк овец у хозяйств из различных районов, за короткое время при надлежащем уходе животные хорошо набирают вес. Традиционно левашинская баранина идет на республиканские рынки, а также в регионы страны и за рубеж.

Учитывая, что собственных пастбищ не хватает, а также наблюдаемая засушливость климата негативно отражается на кормоемкости горных и отгонных пастбищ, перспективным направлением овцеводства здесь считают дальнейшее строительство откормочных площадок. В районе достаточно желающих заниматься бизнесом по откорму овец, в их числе и фермер Салман Салманов, который на окраине села Леваши возвел капитальное производственное строение.

Откормочная площадка рассчитана на единовременное содержание до 1000 голов мелкого рогатого скота. Она оборудована поилками, кормушками, другим оборудованием, подведено электричество, сооружен резервуар для воды, возведены сеновал и кормосклад. Как отмечает фермер, прошедший год был экспериментальным. На откорм поставили 200 овец дагестанской горной породы. Животные обеспечены соответствующим уходом, в рационе сено, а также многокомпонентные кормосмеси, в состав которых входят пшеница, ячмень, кукуруза, жмых, соль, сода, различные витамины. Результаты обнадежили, в текущем году комплекс намечено задействовать на полную мощность.

В планах также строительство собственной бойни. Кстати говоря, данное КФХ входит в состав СПоКа «Махи». В этой связи заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов напомнил о мерах господдержки, осуществляемых по линии Минсельхозпрода РД. В частности, предусмотрена грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы. Кроме того определены меры по развитию фермерства через целевые гранты «Начинающий фермер», «Агростартап» и «Семейная ферма».