Сергей Меликов встретился с лидером Южной Осетии

Бибилов поздравил Меликова и всех дагестанцев с Днем единства народов Дагестана. Межнациональная дружба и единение очень значимы для дагестанских народов. Они это в 1999 году, когда на Дагестан напали боевики. Все вместе встали на защиту родного края.

Меликов подчеркнул, что память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли, всегда будет бережно храниться, в том числе и тех. кто погиб за свободу Южной Осетии.

«Мы всегда этих людей помним, не отделяя один братский народ от другого. И если говорить о Дне единства народов Дагестана, то мы говорим о единении всех народов России», – цитирует Меликова его пресс-служба.

День единства народов Дагестана отмечается 15 сентября. Это республиканский праздник. Выходной день. Он приурочен к разгрому войск Надир-шаха в середине XVIII века.