ЗАМАНА - Сергей Меликов встретился с лидером Южной Осетии

Сергей Меликов встретился с лидером Южной Осетии

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16 сентября, 2021. Четверг 10:35
Сергей Меликов встретился с лидером Южной Осетии

Руководитель Дагестана Сергей Меликов встретился с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Они обсудили сотрудничества между двумя республиками, выстраивания межкультурных связей, сообщает пресс-служба главы республики.

Сергей Меликов встретился с лидером Южной Осетии
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Бибилов поздравил Меликова и всех дагестанцев с Днем единства народов Дагестана. Межнациональная дружба и единение очень значимы для дагестанских народов. Они это в 1999 году, когда на Дагестан напали боевики. Все вместе встали на защиту родного края.

Меликов подчеркнул, что память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли, всегда будет бережно храниться, в том числе и тех. кто погиб за свободу Южной Осетии.

«Мы всегда этих людей помним, не отделяя один братский народ от другого. И если говорить о Дне единства народов Дагестана, то мы говорим о единении всех народов России», – цитирует Меликова его пресс-служба.

День единства народов Дагестана отмечается 15 сентября. Это республиканский праздник. Выходной день. Он приурочен к разгрому войск Надир-шаха в середине XVIII века.

 

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