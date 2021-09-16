Глава Дагестана вручил подарки победителям конкурса на лучшее сочинение о событиях 1999 года

Находясь в Новолакском районе, Сергей Меликов принял участие в ряде мероприятий в райцентре. В первую очередь глава региона возложил цветы к памятникам, посвящённым погибшим в ходе боевых действий в сентябре 1999 года и участникам ВОВ. Монументы служат напоминаем о страшных событиях того периода и о подвигах тех, кто погиб, защищая свою землю.

Далее, в здании администрации района врио Главы РД встретился с победителями конкурса на лучшее сочинение на тему событий 1999-го года среди учащихся 9-11 классов школ муниципального образования.

На конкурс, приуроченный к 22 годовщине освобождения Новолакского района от террористических бандформирований, поступило 95 сочинений от старшеклассников 23 общеобразовательных учреждений.

Победителями стали три из них. Глава региона ознакомился со всеми сочинениями, заслужившими внимание конкурсной комиссии, и пообщался с их авторами: ученицей 9 класса Гамияхской школы №1 Таснимой Абдулмажидовой, Сабиной Курбановой, учащейся в 10 классе Новокулинской школы №2, и Лаурой Исаевой из выпускного класса Новолакской школы №1.

В беседе с победительницами конкурса Сергей Меликов отметил не только содержательную составляющую сочинений, но и авторский стиль: «Мне кажется, у девочек не просто есть все основания быть победительницами, но и талант. Настолько интересно и грамотно они смогли изложить свои мысли на бумаге. Я бы очень хотел, чтобы эти сочинения опубликовали в газетах, в интернет-пространстве, и их прочло как можно больше людей. Это то, о чем надо знать и помнить всем дагестанцам – о ребятах, защитивших нашу республику. То, что Дагестан сегодня живет другой жизнью, произошло благодаря тем, кто с боевых полей никогда не вернется. С другой стороны, надо, чтобы дагестанцы знали и о том, какие у нас талантливые дети. Спасибо вам и за память, и за отношение, и за ваше умение все это раскрыть. Думаю, впереди у вас еще не один конкурс», – сказал врио Главы Дагестана.

При этом Сергей Меликов указал на символичность того, что памятные мероприятия в Новолакском районе проходят в канун Дня единства народов Дагестана, ведь события более чем 20-летней давности – это высочайший пример единения жителей Новолакского района, ополченцев со всех районов республики, российских войск, полиции, представителей других подразделений силового блока, которые сплотились, чтобы дать отпор международным террористам. Победительницам были вручены призы.

Затем Сергей Меликов ознакомился с работой муниципального центра управления в администрации Новолакского района.

Руководитель Центра управления регионом РД Султан Абдуралимов

сообщил, что в муниципальном органе успешно реализуют программу «Инцидент-менеджмент», а также отрабатывают федеральные задачи.

«С 1 июля по 30 сентября зафиксировано свыше 100 инцидентов. Это вопросы вывоза твердых коммунальных отходов, водоснабжения, обеспечения электроэнергией», – сказал Султан Абдуралимов.

Более подробно о проводимой работе рассказала сотрудница муниципального центра. В частности, больше всего жалоб поступило по поводу проблем с водоснабжением и выплатами на детей от 3 до 7 лет. Кроме того, было отмечено, что налажено информационное сотрудничество с Единой дежурной диспетчерской службой, что позволяет более оперативно реагировать на возникающие проблемы.