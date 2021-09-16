Готовность к проведению выборов в Дагестане обсудили под руководством Сергея Меликова

В преддверии Единого дня голосования, который пройдет по всей стране 19 сентября, врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел итоговое совещание по вопросу организации подготовки и проведения выборов в регионе.

Начал совещание глава региона с минуты молчания в память об ушедшем сегодня из жизни боевом генерале, экс-командующем Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе, бывшем полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе Викторе Казанцеве.

«У нас сегодня печальное событие – после продолжительной болезни скончался Виктор Германович Казанцев, человек который сделал очень много для Дагестана. Будучи командующим Объединенной группировкой войск на Северном Кавказе, именно Виктор Германович сначала возглавил Оперативный штаб, а потом – Объединенную группировку войск, боролся с терроризмом в Дагестане. В последующем на протяжении 4 лет он был полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном округе, много предпринимал усилий для ликвидации последствий нападения на Дагестан. Именно тогда, по инициативе Виктора Германовича была сформирована и реализована концепция безопасности Дагестана, он также был инициатором проведения динамичных реформ в нашей республике», – сказал, в частности, Сергей Меликов.

Как отметил врио Главы Дагестана, переходя непосредственно к теме совещания, в республике проведена достаточно большая подготовительная работа для обеспечения организованного проведения выборов. В постоянном режиме функционирует республиканская рабочая группа по оказанию содействия этому процессу.

Сергей Меликов сделал акцент на том, что к 16 сентября все органы власти, учреждения и организации, их должностные лица, задействованные в организации избирательного процесса, должны находиться в 100-процентной готовности к проведению голосования. В этот день планируется участие в общероссийской комплексной тренировке готовности избирательных комиссий и избирательных участков к голосованию.Сергей Меликов напомнил участникам совещания, что выборы должны пройти открыто, прозрачно, в полном соответствии с законом. «Нам необходимо обеспечить стабильную ситуацию, принять соответствующие меры для свободного волеизъявления граждан», – заключил глава субъекта.