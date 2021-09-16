Сергей Меликов в День единства народов Дагестана вручил награды дагестанцам

Сегодня, 15 сентября, врио Главы Дагестана Сергей Меликов в рамках празднования Дня единства народов Дагестана встретился с представителями различных сфер деятельности, отличившимися своим самоотверженным трудом и достижениями, и вручил им государственные награды.

Прежде чем перейти к церемонии, Сергей Меликов поздравил всех с праздником, подчеркнув, что для республики – многонациональной, многоконфессиональной, многокультурной – День единства народов Дагестана имеет особое значение.

«Это один из важных праздников. Единство для Дагестана – это символ, который дает возможность дальнейшего развития и побед. У нашего края богатая история, много памятных дат. Но 15 сентября символизирует ту историю, когда сплоченность, дружба, взаимовыручка становились теми точками опоры дагестанского общества, которые помогали достойно отвечать на суровые вызовы времени», – отметил глава региона.

Обращаясь к истории, Сергей Меликов напомнил, как в 1741 году дагестанцы совершили массовый подвиг, разгромив многотысячное войско иноземного захватчика, преодолев разобщенность, общими усилиями защитили родную землю. Именно благодаря единству дагестанцы сохранили культурное и национальное многообразие, не допустили потерю своей самобытности.

Два с половиной века спустя вторжение международных бандформирований нарушило мирную жизнь в республике попытками расколоть Российское государство. Но тогда, в 1999 году, и в Ботлихском, и в Новолакском районе в ряды ополчения становились не только местные жители, но и добровольцы со всей республики. Дагестанцы с оружием в руках встали на защиту независимости своей земли и страны в целом, и дали достойный отпор, добавил глава субъекта.

Отмечаемый сегодня праздник, по словам Меликова, напоминает о важности объединения людей в общих делах. «День единства народов Дагестана – это еще и единство культуры, литературы, достижений в системе образования, здравоохранения», – убежден глава республики. И в этой связи руководитель региона, среди других, дал высокую оценку труду медицинских работников.

Так, для доктора медицинских наук Садуллы Абакарова, получившего в этот день орден «За заслуги перед Республикой Дагестан», профессия врача стала делом всей жизни. Результаты его работы – научные открытия, новые методы лечения – принесли ему признание коллег и многочисленных учеников. Садулла Абакаров – лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий. Несмотря на то, что он живет и трудится за пределами республики, заметил глава региона, Абакаров никогда не забывает родной Дагестан, всеми силами помогает землякам, содействует лечению тех, кто обратился к нему за помощью.

Благородному делу – избавлению людей от болезней и недугов посвятил себя также Анатолий Алексашкин, заместитель главврача Кизлярской межрайонной станции скорой медицинской помощи, который и сегодня несет свою службу, выезжая на экстренные вызовы. Ему присвоено Почетное звание «Заслуженный врач Республики Дагестан». «Анатолий Валерьевич достойно выполняет свой врачебный долг, что снискало ему большое уважение коллег и искреннюю благодарность тысяч пациентов», – отметил Сергей Меликов.

Не менее высоко ценится и труд педагогов. С началом нового учебного года в селении Эндирей Хасавюртовского района открылась новая просторная, технически оснащенная школа на 300 ученических мест с шестью спортивными площадками и обустроенной территорией. Ранее она располагалась в приспособленном помещении, где дети учились в три смены. Директор Эндиреевской средней общеобразовательной №2 Муратбек Айдемиров приложил немало усилий, чтобы обеспечить соответствующие условия обучения. Он удостоился Почетного звания «Заслуженный учитель Республики Дагестан».

Почетной грамотой Республики Дагестан отмечен в праздничный день Али Мусаев – руководитель одной из самых эффективных НКО республики – Карабудахкентской местной общественной организации «Общество инвалидов-ампутантов и инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы «Весна». Созданная им организация почти два десятка лет оказывает социальную поддержку и защиту граждан с ограниченными возможностями, проводит реабилитацию инвалидов. В дальнейшем, отметил Сергей Меликов, будет проработан вопрос строительства специального реабилитационного центра для таких людей.

Более 40 лет посвятил профессии механизатора Нуредин Летифов, тракторист муниципального унитарного сельскохозяйственного предприятия «50 лет ДАССР». Нуредин Летифов, обеспечивая пахотными землями Рутульский район, достиг высоких показателей в растениеводстве, значительно повысив сбор урожая проводимыми агротехническими мероприятиями, за что и был награжден главой республики Памятными именными часами.

Благодарственные письма Президента РФ, медали, Благодарности и Памятные именные часы получили из рук врио Главы Дагестана строители и спортсмены, представители общественных организаций, педагоги и социальные работники, аграрии – всего около 30 человек.

«Хотел бы выразить всем присутствующим, активистам, общественникам, всем, кто неравнодушен к проблемам Дагестана и своим трудом пытается решить их на высочайшем уровне, искреннюю благодарность за проводимую работу. Спасибо за те добрые и нужные дела, которые вы делаете во благо своих городов, районов, сел, во благо всего Дагестана и нашей великой Родины – России. Еще раз поздравляю вас с праздником и желаю, прежде всего, здоровья, благополучия родным и близким, новых успехов», – заключил Сергей Меликов.

День единства народов Дагестана — республиканский праздник, который отмечается ежегодно 15 сентября, начиная с 2011 года, и официально является выходным днём. Он приурочен к разгрому войск Надир-шаха в середине XVIII века.