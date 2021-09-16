Информирование об уголовной и административной ответственности за размещение контента с террористическим содержанием

Интернет – огромное информационное пространство, подчиняющееся правилам, которые устанавливает государство. Законы определяют, что можно и что нельзя писать в социальных сетях.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации граждане несут ответственность за размещение в сети Интернет материалов экстремистского содержания, в том числе за размещение на страницах в социальных сетях, а также репосты страниц других пользователей, и в зависимости от обстоятельств, совершенного противоправного деяния, несут ответственность установленную Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, Уголовным кодексом Российской Федерации

Часть 1 Статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Часть 2 Статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Часть 3 Статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти, наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

Часть 2 Статьи 13.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации:

Распространение информации об общественном объединении или иной организации, включенных в опубликованный перечень общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.

Часть 1. Статьи 20.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации:

Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.

Статья 20.29. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации:

Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Часть 2. Статьи 280. Уголовного кодекса Российской Федерации

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации, наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Часть 2 Статьи 205.2. Уголовного кодекса Российской Федерации

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.