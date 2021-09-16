Шамиль Лахиялов поздравил республиканскую ДЮСШ с 30-летием

«30 лет назад в 1991 году я попал на поле этой школы по приглашению моего первого тренера Владимира Алексеевича Котельникова. Именно тогда я и познакомился с мячом и футболом. Даже не верится, что уже 30 лет пролетело. За это время произошло много изменений, но до сих пор сохранилась та атмосфера, братское отношение друг к другу, любовь тренеров к своей работе и мальчишкам. Смотрю сейчас на детей с белой завистью. У нас не было таких условий, что есть сегодня у них. Благодаря грамотному руководству Александра Ашотовича Маркарова и его команды сегодня созданы все условия для того, чтобы дети развивались занимались и показывали свое мастерство на этих площадках», – отметил Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Мирмола». «Эти поля – лакомый кусочек, оазис футбола в городе. Желаю Александру Ашотовичу и его команде сохранить поля и школу для наших детей. Думаю, это главная задача. Желаю процветания, больше детей и воспитанников, которые радовали бы тренеров школы, горожан и болельщиков футбола своей игрой на самом высоком уровне», – добавил он.



Источник: https://mirmol.ru/sport/shamil-lahijalov-pozdravil-respublikanskuju-djussh-s-30-letiem/