ЗАМАНА - Шамиль Лахиялов поздравил республиканскую ДЮСШ с 30-летием

Шамиль Лахиялов поздравил республиканскую ДЮСШ с 30-летием

Автор
16 сентября, 2021. Четверг 06:42
Шамиль Лахиялов поздравил республиканскую ДЮСШ с 30-летием

Президент ФК «Легион Динамо», экс-игрок махачкалинских «Динамо» и «Анжи», воспитанник РДЮСШ Минобрнауки Дагестана Шамиль Лахиялов поздравил школу с 30-летием.

Шамиль Лахиялов поздравил республиканскую ДЮСШ с 30-летием
Информация

«30 лет назад в 1991 году я попал на поле этой школы по приглашению моего первого тренера Владимира Алексеевича Котельникова. Именно тогда я и познакомился с мячом и футболом. Даже не верится, что уже 30 лет пролетело. За это время произошло много изменений, но до сих пор сохранилась та атмосфера, братское отношение друг к другу, любовь тренеров к своей работе и мальчишкам. Смотрю сейчас на детей с белой завистью. У нас не было таких условий, что есть сегодня у них. Благодаря грамотному руководству Александра Ашотовича Маркарова и его команды сегодня созданы все условия для того, чтобы дети развивались занимались и показывали свое мастерство на этих площадках», – отметил Лахиялов в разговоре с корреспондентом «Мирмола». «Эти поля – лакомый кусочек, оазис футбола в городе. Желаю Александру Ашотовичу и его команде сохранить поля и школу для наших детей. Думаю, это главная задача. Желаю процветания, больше детей и воспитанников, которые радовали бы тренеров школы, горожан и болельщиков футбола своей игрой на самом высоком уровне», – добавил он.

Источник: https://mirmol.ru/sport/shamil-lahijalov-pozdravil-respublikanskuju-djussh-s-30-letiem/

 

Прочитано 24 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top