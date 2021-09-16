Футбол в Дагестане: история и развитие

Играли сборные Темир-Хан-Шуры и Порт-Петровска. В 1927 году было образовано первое спортивное общество – «Динамо». Через год был построен стадион, на котором проводились матчи этого общества. «Динамо» почти 70 лет являлось флагманом дагестанского футбола, до появления «Анжи» в 1991 году. «Динамо» – обладатель Кубка РСФСР 1967, восьмикратный чемпион Дагестана (1937, 1938, 1939, 1940, 1946, 1953, 1954, 1957). Участник первенства СССР в 1946, 1958-1991 и первенства России в 1993-2006 годах. Был расформирован в 2007 году, а почти через 14 лет, 29 июня 2021 года был официально возрожден на базе клуба «Махачкала». С сезона 2021/22 выступает во втором дивизионе ФНЛ. Махачкалинское «Динамо» – легендарная команда советского периода. Одна из сильнейших команд на Юге страны и чемпион России 1975 года. За клуб играли такие легенды, как Александр Маркаров, Александр Решетняк, Касим Акчурин, Рафаэль Сафаров, Семен Валявский, Магомедхабиб Курбанов, Махач Керимов и другие звездные игроки того времени. Именно эти футболисты во главе с Александром Маркаровым стали развивать детско-юношеский футбол в республике. Завершив профессиональную карьеру, Маркаров вместе с единомышленниками создает спортивную базу в Махачкале в парке 50-летия Октября. Первые несколько лет уходят на улучшение условий для занятий футболом, а затем на базе РДЮСШ Минобрнауки Дагестана (РСДЮСШОР-2 тогда) создается ФК «Анжи». Команда начинает играть в чемпионате Дагестана, а спустя почти десять лет достигается главная цель – участие в Еврокубках. С января 2011 года Сулейман Керимов является владельцем футбольного клуба «Анжи» из Махачкалы. При нем клуб приобрел Роберто Карлоса, Самюэля Это’о и других звезд. Также ведется активная реконструкция стадиона «Хазар» в Каспийске и его дальнейшее переименование в «Анжи Арену». Многие специалисты и просто любители футбола утверждают, что все изменения и развитие футбола в Дагестане связаны с республиканской ДЮСШ, которой 15 сентября исполняется 30 лет. Выпускниками команды являются Руслан Агаларов, Михаил Маркаров, Нарвик Сирхаев, Михаил Куприянов, Али Гаджибеков, Расим Тагирбеков, Магомед-Шапи Сулейманов и другие игроки, ставшие профессионалами. Сегодня юные футболисты школы играют во многих футбольных академиях России, а три клуба региона – «Анжи», «Динамо» и «Легион» – укомплектованы местными игроками. Это и была одна из важных целей при создании РДЮСШ Минобрнауки Дагестана.



Источник: https://mirmol.ru/sport/futbol-v-dagestane-istorija-i-razvitie/