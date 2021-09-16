Динамовская «десятка» – один из самых востребованных игроков команды. В прошлом сезоне Абдурагимов отыграл 31 матч в первенстве – больше всех в команде. В текущем первенстве тоже неизменно появлялся в каждой игре в стартовом составе. А ведь всего пару лет назад Рамазан был близок к тому, чтобы завязать с футболом. В интервью клубной пресс-службе 23-летний футболист рассказал, как смог вернуться в игру. Но начали мы разговор с первого в нынешнем чемпионате поражения – от СКА.

– Рамазан, что у команды не получилось в матче с ростовским СКА?

– Думаю, мы должны были играть в более атакующий футбол, в свою игру. Не хватало нас в атаке. Больше оборонялись и пытались в контратаки выбегать. В общем, надо было агрессивнее сыграть впереди, в любом случае забили бы гол.

Конечно, все мы расстроились из-за этого результата. Но уже, думаю, перелистнули эту страницу. Будем двигаться дальше.

– Наставник команды Гаджи Магомедов сказал после игры, что этот результат должен мотивировать команду не допускать больше поражений, особенно дома.

– Да, мне кажется, именно такой эффект у этого поражения и случился. Мы стали по-хорошему злее.

– Ты играешь регулярно, и тебя нечасто заменяют. При этом позиция у тебя энергозатратная, много приходится пробегать за матч. Часто приходится играть через «не могу»?

– Через «не могу» играть приходится в каждом матче. Особенно в концовке. Хвала всевышнему, сил хватает.

– У каждого футболиста свой путь на профессиональный уровень, не всегда все получается гладко. Как было у тебя?

– Футболом я начал заниматься в семь лет – в школе Маркарова в Махачкале. Моими тренерами были Рафаэль Сафаров и Максим Кулиев. До 14 лет я занимался у них. Потом по семейным обстоятельствам мы переехали в Москву, где я продолжил заниматься уже в футбольной школе «Сокол», оттуда же и выпускался.

Первое время играл в третьей, любительской, лиге российского чемпионата – по московскому региону. Параллельно работал индивидуально. Довольно интенсивно. Возможно, это стало причиной серии травм: с голеностопом были проблемы, связки несколько раз рвал. Около двух лет травмы меня преследовали, поэтому никак не получалось куда-то съездить на просмотр в нормальных кондициях.

А два года назад я приехал на просмотр в ФК «Махачкала». Понравился главному тренеру команды Руслану Агабековичу Агаларову (сейчас – спортивный директор махачкалинского «Динамо». – Прим. автора), и меня взяли в команду.

– Круто, что после стольких испытаний ты не бросил футбол. И удивительно, что сейчас уже два сезона без травм. Как считаешь, благодаря чему?

– Думаю, всевышний меня испытывал. Конечно, было много мыслей о том, чтобы закончить с футболом. Мне кажется, если бы не «Махачкала», я бы уже завязал. Благодарен всевышнему. И тренерам клуба, которые давали мне играть, несмотря на отдельные неудачные матчи, верили в меня.

Помимо травм у меня была еще одна проблема, связанная с психологией, – может, и сейчас остается, но уже в гораздо меньшей степени. Скованность. В моменты, когда надо было себя показать, во время просмотров, это сказывалось, – я очень волновался. Наверное, последние полгода стал чуть более раскрепощенным, уверенным в себе.

Неудачи, которые я пережил, закалили меня. Но, конечно, я не считаю, что прошел через что-то особенное и чего-то уже достиг. У меня есть цели, мечта – выйти на высокий уровень. Ради этого работаю, выкладываюсь и стараюсь верить в себя.

– Покойный Рафаэль Сафаров, у которого ты начинал, – один из самых успешных детских тренеров в Дагестане. Чемпионы России Нарвик Сирхаев и Михаил Куприянов, братья Гаджибековы и многие другие состоявшиеся футболисты – его воспитанники. Каким тебе запомнился Рафаэль Суренович?

– Я очень любил его и очень рад, что попал именно к нему. Я маленьким, щупленьким был, но он очень ценил меня, ставил в пример мою самоотдачу.

Такую же поддержку я ощущал и со стороны Максима Кулиева.

– Ты же наверняка в детстве наблюдал за матчами на стадионе. Кто из дагестанских футболистов по манере игры нравился? На кого равнялся?

– Честно говоря, в то время я не увлекался дагестанским футболом и за местными командами не следил. Как и всем детям тогда, нравились в основном Аршавин, Месси. Но помню Жосана, Тагирбекова. Дагестанским футболом начал интересоваться, только когда в «Анжи» Это’О, Роберто Карлос оказались.

– Ну ты и глор!..

– (смеется) Я вообще футбол лет до 16 не любил смотреть. Только какие-то нарезки с игрой звезд – Месси, Роналду, Роналдинью. А футбол неинтересно было смотреть.

– Сейчас на теоретических занятиях тебе тяжело приходится, наверное?

– Смотря на сколько это затягивается (смеется). Но я там хотя бы смотрю свои ошибки, чтобы анализировать их.

– Семья, как ты сказал, переехала в Москву. А где сейчас твой дом? В Москве или в Дагестане? Куда едешь в выходные?

– Семья в Москве. Периодически родители, сестра, брат могут приезжать сюда, у нас дом в Махачкале, я сейчас один живу в нем. В выходные, если их несколько, лечу в Москву – к семье, друзьям. Если времени немного, стараюсь выбираться в горы, на активный отдых. Недавно был в Шамилькале, покатались по водохранилищу на сапах – доски такие.

– Если говорить о друзьях, то у тебя неожиданно среди них Никита Иосифов, который в «Вильярреале» сейчас. Как познакомились?

– Познакомились на футбольном поле лет пять назад. Мы с ним к одному тренеру ходили на индивидуальные занятия в Москве. Так получалось, что каждое утро вместе ездили. С тех пор близко дружим.

– Ты учился в вузе?

– Школу окончил в Москве, там же поступил в МИРЭА (Российский технологический университет. – Прим. автора). Отучился полгода, но футбол мешал универу. И я перевелся на заочное обучение в ДГУ, окончил экономический факультет по специальности «Менеджмент».

– Что помимо футбола тебе интересно?

– Если честно, практически ничего. Меня даже мама ругает за то, что параллельно ничем не занимаюсь, не интересуюсь. У меня все мысли о футболе. Я засыпаю и просыпаюсь с этими мыслями. Это даже утомляет порой.

– Тем не менее тебя отрекомендовали как кинолюба. Что сейчас смотришь? Что понравилось из недавнего? Твой фильм на все времена?

– Собираюсь смотреть недавно вышедший пятый сезон сериала «Бумажный дом». Из того, что недавно смотрел, понравились «Мотылек», «Мавританец». Я в основном смотрю детективы, в последнее время фильмы про адвокатов начали нравиться.

Фильмы на все времена, наверное, «1+1», «В погоне за счастьем». Мне кажется, они всем понравятся, каждого зацепят.

– И последний вопрос. Тебя в команде называют Ромашкой. Как появилось это прозвище, как к нему относишься, не обижаешься?

– Это прозвище еще с детства. Я был светлый, конопатый. И пацан из команды назвал меня Ромашкой. Закрепилось. Не обижаюсь, конечно. Хочется, чтоб чаще по имени называли, но такое прозвище запоминающееся получилось – меня по нему лучше знают, чем по имени.