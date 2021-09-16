Считалось, что в СССР нет профессионального спорта. Ну не может быть такой профессии – бегун, теннисист, хоккеист или футболист. В свободное от работы время – пожалуйста, но днем будь добр – с гудком на завод или в контору – с восьми до шести, с обеденным перерывом. И как за это высчитывать зарплату?! По числу ударов ракеткой или по количеству забитых голов? Бред какой-то.

И мы охотно верили, что наши токари, инженеры и комбайнеры побеждали на чемпионатах мира и Европы у профессионалов с Запада, которые только занимались тем, что тренировались. Благодаря любительскому статусу советские спортсмены всегда побеждали на Олимпийских играх, куда до 1990-х годов не допускали профессионалов. Это ужасно расстраивало последних: «Это советские спортсмены-то любители?! – недоумевали они. – Да они профессионалы из профессионалов!»

Это уже потом выяснилось, что никакой Олег Протасов (один из лучших футболистов Европы) не токарь, а что ни на есть профессиональный футболист и получает за это неплохие деньги. Протасова выбрали наугад, но это касается всех наших спортсменов.

Итак, мы выяснили основную разницу между любителями и профессионалами. Первые играют для души, вторые – за деньги. Первые набирают здоровья, вторые – тратят.

Вернемся теперь к нашей теме, и сразу скажем – дела у любительского футбола в Дагестане обстоят очень хорошо, даже на профессиональном уровне. Есть сразу несколько организованных лиг, среди которых особо можно выделить чемпионат Дагестана по футболу (11х11), проводимый Федерацией футбола республики, Любительская футбольная лига (ЛФЛ) и Национальная футбольная лига (НФЛ). Две последние проводят турниры в формате 8 на 8.

И надо сказать, что все там поставлено на серьезные рельсы. В лигах играет множество футбольных команд, состоящих из игроков, прошедших хорошую школу. Здесь можно увидеть и бывших игроков, поигравших в профессиональных командах, но завершивших карьеру, и звезд спорта, занимающихся не футболом, но всегда мечтавших поиграть в таких лигах. Да что говорить, если даже Хабиб Нурмагомедов не удержался и создал свою команду в ЛФЛ, сам, правда, не играет, но финансово помогает своим футболистам.

Кстати, среди любителей проводят и чемпионаты мира, двое дагестанских футболистов: Гамид Шахбанов и Рустам Рамазанов – в составе сборной России стали победителями турнира.

Помимо этих лиг есть еще множество национальных, районных и сельских –лига Лакии, чемпионат Шамильского района, Вайнах-лига, ЛФМЛ, Хунзахская лига и другие.

Надо ли говорить, что большинство игроков – это воспитанники Республиканской детско-юношеской спортивной школы при Минобрнауки РД или, проще говоря, «маркаровской» школы. Вот уже на протяжении 30 лет футболисты, вышедшие из этих стен, пополняют ряды команд, как за пределами Дагестана, так и внутри республики.

Любительский футбол в Дагестане жив и развивается. Кстати, не редки случаи, когда любителей замечают в профессиональных клубах и приглашают к себе. Будем надеяться, что дела и у наших команд, выступающих в ФНЛ, пойдут в гору.

Источник: Дагестанская правда