В Махачкале отремонтируют улицу Коркмасова

О планируемых работах рассказал мэр города Махачкалы Салман Дадаев во время прогулки по улице с представители общественных организаций, блогеров и журналистов Дагестана. Мэра сопровождали председатель регионального отделения «Опора России» Зульгимар Тагибова, директор Дагестанской региональной общественной организации «Народные художественные промыслы Дагестана» Саид Ниналалов, генеральный директор ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов, руководитель Дагестанской региональной общественной организации по развитию гражданского общества «АВАРЫ» Джамиля Забитова, руководитель штаба «Бессмертный полк России» в Дагестане Мухтар Амиров и другие. С площади Ленина делегация направилась в сквер Фазу Алиевой, затем прошлись по улице Коркмасова и направились в Парк Ленинского Комсомола. По маршруту следования Салман Дадаев рассказал общественникам о планируемых изменениях. Как отметил мэр города, перед началом ремонта улицы планируется заменить всю коммуникационную сеть. Будет расширяться тротуар и заменяться асфальт, уберут всю слаботочную сеть под землю в рамках программы «Чистое небо», заменят трубопровод, а также будут отремонтированы фасады всех домов по программе капремонта. В планах убрать все вывески с фасадов зданий или сделать их в едином стиле. Расширение тротуара будет достигаться за счет заложения проезжей части. Салман Дадаев заверил, что проблем с пропускной способностью это не вызовет. Главный архитектор Махачкалы, заместитель мэра города Бахтияр Уллаев презентовал проект ремонта улицы Коркмасова и сквера Фазу Алиевой. По его словам, в сквере Фазу Алиевой будут созданы зоны для отдыха горожан разных возрастов. Возле памятника планируется создать амфитеатр для творческих слоев населения, у Аллеи матери будет устроена бесплатная детская площадка, в другой части парка построят место для отдыха людей старшего поколения. Также будет обустроен памп-трек. Будут расширены и обустроены тротуары, посадят деревья и другие зеленые насаждения, при этом обязательно сохранятся все взрослые деревья.