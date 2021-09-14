В духовных образовательных учреждениях Дагестана стартовал конкурс по законодательству РФ

В Дагестане стартовал Республиканский конкурс среди обучающихся в духовных образовательных учреждениях на лучшее знание законодательства в области противодействия терроризму и норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности.

Первый эта конкурса состоялся сегодня на базе Исламской религиозной организации «Университет им. Имама Шафии» и Профессиональной духовной исламской образовательной религиозной организации «Медресе имени Имама Шамиля при центральной Джума-мечети» г.Махачкала.

По словам членов конкурсной комиссии, учащиеся духовных образовательных учреждений показали хорошие результаты и продемонстрировали знание антитеррористического законодательства нашей страны.

По итогам сегодняшнего конкурса, лица, занявшие первые три места, награждены денежными призами, а победитель получил путевку на финал конкурса, который состоится в г.Махачкале.

В рамках визита сотрудники Миннаца РД Абдулхамид Гаджиев и Мурад Раджабов рассказали студентам об опасности идеологии терроризма и отметили необходимость проявления уважения к культурному, духовному и историческому многообразию нашей страны.

Темами обсуждения также были необходимость соблюдения спокойствия в период проведения общегосударственных мероприятий, соблюдения российского законодательства, в частности в период выборов.

Следует отметить, что данный конкурс проводится ежегодно в рамках реализации государственной программы РД «Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан». Его организатором является Министерство по национальной политике и делам религий РД.