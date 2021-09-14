Завершился молодежный форум «Табасаран 2021»

В селе Хучни Табасаранского района состоялось официальное закрытие Молодёжного туристического форум «Табасаран 2021», куда съехались более 100 представителей молодежи со всей республики.

Форум проводится в рамках реализации гранта Всероссийского конкурса молодёжных проектов Росмолодежи при поддержке администрация Табасаранского района, Министерства по делам молодежи Республики Дагестан и Профкома Даггосуниверситета.

Форум проводится уже в четвертый раз и позиционируется как площадка для креативной молодежи, интересующейся развитием туристической отрасли. Основной целью форума было заявлено популяризация туризма, укрепление межнациональных отношений и задание новых векторов развития туриндустрии.

В течение 3 дней молодые люди со всей республики участвовали в создании социальных проектов, нетворкинге, образовательных семинарах, альтернативных площадках, викторинах. Программой форума были предусмотрены и выезды на туристические достопримечательности Табасаранского района — пещеру Дюрк, крепость Семи братьев и одной сестры, Хучнинский(Ханагский) водопад, природный мост.

В завершающий день работы форума «Табасаран 2021» участники должны были защитить свои проекты, которые «родились» в итоге мозговых штурмов, доказав их нетривиальность и реализуемость. Кроме того, была организована и VIP-встреча в формате диалога «без галстуков», где на вопросы молодежи ответили глава Табасаранского района Магомед Курбанов, глава города Дагестанские Огни Джалалутдин Алирзаев, министр по делам молодежи РД Камил Саидов и депутат Народного Собрания РД Сефер Алиев. ⠀⠀⠀⠀

«Работа форума сегодня не заканчивается. Наиболее интересные проекты обязательно получат поддержку и будут реализованы. Именно молодежь способна подсказать удачные направления развития туризма, поскольку является самой гибкой и открытой миру прослойкой общества»,— сказал на VIP- встрече Магомед Курбанов.⠀⠀⠀

На церемонии закрытия форума были вручены благодарности организаторам форума и грамоты для победителей на альтернативных площадках.

Завершился форум концертом, который был подготовлен Управлением культуры Табасаранского района.