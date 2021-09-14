В том числе были рассмотрены вопросы о возможном участии республики в федеральных госпрограммах, в которых Республика Дагестан на сегодняшний день не принимает участие. Обсуждены предложения по профильным направлениям министерств и ведомств.

Отметим, что ежегодно Правительством Дагестана принимается распоряжение об определении перечня Госпрограмм РФ, в реализации которых планируется участие республики.

Абдулпатах Амирханов напомнил, что в текущем году были определены 26 госпрограмм РФ, в реализации которых планируется участие республики, из 48 финансируемых госпрограмм РФ.

Проведенный анализ направлений использования средств показывает возможность участия Республики Дагестан дополнительно в 5 госпрограммах РФ, это: «Охрана окружающей среды», «Развитие рыбохозяйственного комплекса», «Развитие энергетики», «Юстиция», «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

В ходе совещания участники также говорили о направлении органами исполнительной власти республики в федеральные органы исполнительной власти дополнительных заявок по мероприятиям и объектам капитального строительства на 2022-2024 годы. По объектам капитального строительства, которые планируется заявить на 2022-2024 годы, соответствующий перечень направлен в Минэкономразвития России. В него включено 235 объектов капитального строительства с объемом необходимого финансирования в сумме 178, 9 млрд рублей.

По итогам обсуждения Абдулпатах Амирханов поручил обеспечить взаимодействие республиканских органов исполнительной власти с федеральными органами исполнительной власти по защите заявок для включения мероприятий республики в госпрограммы и национальные проекты. Также премьер-министр поручил при подготовке предложений по объектам капитального строительства в первоочередном порядке рассматривать объекты, обеспеченные необходимой проектной документацией.