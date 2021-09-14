Информация о приеме заявок и условиях республиканского конкурса лучших публикаций в средствах массовой информации, освещающих вопросы правовой тематики и правовой деятельности

Министерство информации и печати Республики Дагестан объявляет прием заявок на участие в республиканском конкурсе лучших публикаций в средствах массовой информации, освещающих вопросы правовой тематики и правовой деятельности (далее - Конкурс). Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан» подпрограммы «Повышение правовой культуры населения Республики Дагестан (2020-2021 годы)».

Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Республики Дагестан, направленной на популяризацию правовой грамотности населения.

Участниками Конкурса могут быть журналисты, работающие в неспециализированных печатных средствах массовой информации, сетевых изданиях, информационных агентствах, интернет-порталах, в телерадиовещательных (телевизионные и радио компании) или производственных компаниях (телевизионных студиях, продюсерских центрах, творческих объединениях), зарегистрированных в установленном законом порядке, направленных на массового читателя, участвуют в конкурсе (в соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации» под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой деятельностью по ее уполномочию), чьи материалы, освещающие вопросы правовой тематики и правовой деятельности, были опубликованы, размещены в эфире, в сети интернет с 1 января по 30 ноября 2021 года.

Требования к конкурсным работам (материалам):

Опубликованы впервые в период с 1 января по 30 ноября 2021 года в средствах массовой информации, зарегистрированных Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ, тиражом не менее 1 000 экземпляров (для печатных СМИ), направленных на массового читателя, с территорией распространения – Республика Дагестан; на страницах интернет-изданий, информационных агентств, интернет-порталов, являющихся СМИ, зарегистрированными на территории РФ; авторские работы, произведенные в Республике Дагестан телевещателями или производителями (телевизионные компании, студии, продюсерские центры, объединения), не содержащие рекламные блоки и впервые прошедшие в эфире телевизионных каналов Республики Дагестан.

Работа должна быть создана на русском языке либо на языках народов Республики Дагестан (с заверенным СМИ соответствующим переводом на русский язык).

Работа должна соответствовать следующим жанрам: статья, очерк, репортаж, сюжет, зарисовка, обозрение, интервью, публицистика, журналистское расследование, аналитика и др.

Работа должна содействовать правовому просвещению граждан, повышению правовой грамотности, отражать вопросы защиты прав и свобод человека, вопросы обеспечения открытости и доступности к правовой информации

Работа должна быть авторской, создана журналистом и иметь направленность на широкую аудиторию

Объем печатной работы для журналистов печатных СМИ и интернет-изданий должен быть не менее 3 500 знаков, но не более 10 000 знаков без учета пробелов, если это не журналистское расследование, для которого нет ограничения по количеству знаков; хронометраж теле- радио- репортажа, расследования, аналитического материала, сюжета или интервью - не более 45 минут.

Работы оценивает жюри, состоящее из представителей юридического сообщества, научной и педагогической общественности, СМИ, Мининформа РД.

Основанием для участия в Конкурсе являются представленные в Комиссию заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:

заявление (свободная форма) автора, или его уполномоченного представителя, или руководителя СМИ на имя министра информатизации, связи и массовых коммуникаций Республики Дагестан – обязательно.

конкурсная работа (материал) – обязательно.

данные об охвате материалом аудитории в Республике Дагестан, данные о тональности восприятия материала – по желанию автора.

Срок приема заявок – с 1 августа по 30 ноября 2021 г.

Комиссия рассматривает поданные в срок заявки и объявляет победителей до 30 ноября 2021 г.

Для победителей Конкурса учреждаются две премии за первое место – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 коп.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов, степень охвата аудитории, активность пользователей.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 8, Министерство информации и печати РД, отдел по работе со СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пометкой «конкурс по правовой тематике».

Информация предоставляется по телефону + 7 963 418 72 51.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах массовой информации и на сайте министерства http://mininformrd.ru.

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства http://mininformrd.ru в разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».